5 Lagu Daerah asal Jawa Timur Lengkap dengan Lirik dan Maknanya

JAKARTA - 5 lagu daerah asal Jawa Timur lengkap dengan lirik dan maknanya. Jawa Timur, salah satu provinsi di Indonesia memiliki beragam seni dan budaya yang kaya.

Salah satu aspek penting dari budaya Jawa Timur adalah musik tradisional dan lagu-lagu daerah yang menceritakan kisah-kisah sejarah dan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya.

Berikut ini 5 lagu daerah asal Jawa Timur lengkap dengan lirik dan maknanya yang akan membantu memahami lebih dalam tentang budaya dan warisan seni provinsi Jawa Timur.

1. Rek Ayo Rek

Lagu 'Rek Ayo Rek' adalah sebuah karya musik daerah yang berasal dari Surabaya. Arti dari lagu ini adalah mengajak teman-teman sebaya untuk tidak hanya menghabiskan malam minggu dengan merenung di rumah, lebih baik mereka pergi bersama mengunjungi daerah Tunjungan untuk mencari hiburan.

Tunjungan sendiri merupakan sebuah daerah yang terletak di pusat Kota Surabaya. Sang penyanyi campursari terkenal dari Solo, yaitu almarhum Didi Kempot, memiliki andil besar dalam mempopulerkan lagu ini.

Lirik lagu Rek Ayo Rek:

Rek ayo rek mlaku mlaku nang Tunjungan

Rek ayo rek rame rame bebarengan

Cak ayo cak sopo gelem melu aku

Cak ayo cak nggolek kenalan cah ayu

Ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto

Masio mung senggal senggol ati lego

Sopo ngerti nasib awak lagi mujur

Kenal anake sing dodol rujak cingur

Jok dipikir kon podo gak duwe sangu

Jok dipikir angger podo gelem mlaku

Mangan tahu jok dicampur nganggo timun

Malam minggu gak apik digowo nglamun

2. Gai Bintang

Lagu ini adalah sebuah lagu daerah yang dinyanyikan dalam bahasa Madura dan mengandung pesan untuk meraih impian.

Ceritanya menggunakan gambaran tentang mencoba mencapai bintang di langit dengan menggunakan galah dari janur kelapa, tetapi yang akhirnya berhasil ditangkap bukanlah bintang, melainkan bulan. Melalui liriknya, lagu ini juga mengungkapkan makna tersembunyi untuk tetap bersyukur meskipun usaha kita belum menghasilkan yang terbaik.

Lirik lagu Gai Bintang:

Gai’ bintang a le’ gaggar bulan

Pagai’na janor koneng

Kaka’ elang a le sajan jau

Pajauna e lon-alon

Liya lites, kembang ates, tocca’ toccer

3. Cublak Cublak Suweng

Lagu Cublak Cublak Suweng merupakan sebuah lagu yang sangat terkenal, bahkan di luar Jawa Timur, lagu ini sudah akrab di telinga banyak orang.

Pesan dalam liriknya mengajarkan bahwa dalam mencari kekayaan, sebaiknya kita tidak hanya mengikuti hawa nafsu, melainkan harus didasarkan pada hati nurani yang jernih. Dengan mengikuti nurani, kita akan lebih mungkin menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat dalam kesesatan yang membuat kita lupa akan akhirat.

Lirik lagu Cublak Cublak Suweng:

Cublak-cublak suweng

Suwenge ting gelenter

Mambu ketundung gudhel

Pak Empong lerak-lerek

Sopo ngguyu ndelekakhe

Sir-sir pong dele kopong

Sir-sir pong dele kopong