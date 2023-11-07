Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Temui Jokowi di Istana, Forum Rektor Bahas Persiapan SDM Indonesia Emas 2045

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |17:55 WIB
Temui Jokowi di Istana, Forum Rektor Bahas Persiapan SDM Indonesia Emas 2045
Forum Rektor Indonesia Temui Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Forum Rektor Indonesia menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada sore hari ini. Forum Rektor Indonesia mengaku berdiskusi mengenai Indonesia emas 2045.

"Fokus dari diskusi, berkaitan dengan tantangan masa depan yakni bagaimana menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul agar tahun 2045 itu benar-benar Indonesia bisa menjadi negara 5 besar," kata Ketua Umum Forum Rektor Indonesia Mohammad Nasih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Rektor Universitas Airlangga itu mengatakan bahwa Forum Rektor Indonesia mendapatkan tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk memformulasi dan mentekniskan hal-hal apa saja yang dibutuhkan Indonesia menjadi negara maju di 2034.

"Dan tentu kami akan nanti membahas dengan lebih teknis sebagai bagian dari masukan menjadi pijakan para pengelola negara ini siapapun yang nanti akan memimpin bangsa dan negara ini," kata Nasih.

Nasih mengatakan bahwa kunci untuk menjadi negara maju salah satunya kualitas SDM yang baik. Maka, katanya, diperlukan fokus pada pengembangan agro maritim, sains dan teknologi.

"Di manapun negara maju mesti sains dan teknologinya maju sehingga ini akan menjadi bagian masukan yang kita sampaikan untuk kita detilkan lebih lanjut. kedepan road map sains dan teknologi di indonesia seperti apa untuk mendorong ketahanan pangan, mendorong ketahanan kesehatan, mendorong ketahanan energi, intinya kita menjadi negara yang berdikari dan tentu jadi negara maju. dua hal itu jadi topik diskusi kami," ungkapnya.

