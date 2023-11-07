Heboh Mahasiswa UI vs PNJ Gegara Bikun, Begini Ceritanya

JAKARTA - Viral di jagat media sosial khususnya X (Twitter) beberapa hari terakhir karena perdebatan antara mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Ternyata kedua kampus yang memang bersebelahan ini memperebutkan Bis Kuning (Bikun), angkutan kampus, yang beroperasi untuk mahasiswa.

Perbedaan panjang tersebut muncul bermula dari sebuah akun menfess @ui_fess kiriman anonim yang membuat cuitan pada Jumat (3/11/2023) tentang bis kuning tersebut. Awal mula mereka bermula dari hal itu.

BACA JUGA:

“Sopir bikun tu kenapa suka ngambek sie, pernah waktu itu anak kampus sebelah menuhin bikun trus dijulidin karena anak -uwiw jadi ga keangkut wkwkwk,” tulis cuitan tersebut di X @ui_fess yang tidak diketahui pengirimnya.

Tulisan mendapat banyak pro dan kontra, hingga akhirnya banyak mendapat komentar dari netizen, khususnya mahasiswa dari kedua perguruan tinggi tersebut.

Dikutip dari @ui_fess, Selasa (7/11/2023), tulisan tersebut banjir komentar dari pengguna X. Terhitung 138 komentar dari netizen dan 430 komentar dengan retweet, dan telah di retweet sebanyak 497 kali.

BACA JUGA:

Tanggapan dan komentar atas cuitan tersebut terbagi menjadi pro dan kontra. Sebagian berkomentar dalam pandangan mahasiswa UI, sebagian lainnya berkomentar sebagai mahasiswa PNJ.

“Kayaknya mendingan bikun ga usah berhenti aja di SOR. Soalnya kasian anak UI yg mau naik bikun suka jd kepenuhan. Kalaupun anak PNJ mau ttp naik bikun mereka turun di halte yg deket dari PNJ trs abis itu mereka jalan,” tulis salah satu warganet.

“Btw yg ikutan julid bikun dibayar sama kampus sebelah, jadi kalian ga berhak juga buat larang larang, karena kampus sebelah "bayar",” tulis netizen lainnya.