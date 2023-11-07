Kisah Guru Musik Biola, Jago Baca Not Balok sejak Balita

JAKARTA - Namanya Ayu Aulia Nurvinkania. Sejak kecil, Vinka, sapaannya, justru lebih mudah membaca not balok daripada huruf biasa. Dia kini merupakan seorang violinist muda dan juga seorang guru online.

Dia sangat piawai memainkan alat musik biola. Padahal, itu merupakan salah satu alat musik yang sulit untuk dimainkan.

“Tapi aku waktu itu nggak langsung belajar main biola. Karena kemampuan motorik dan lainnya belum mumpuni jadi aku belajar baca not balok dulu. Jadi waktu kecil aku lebih dulu baca not balok daripada alfabet,” ucap Vinka di gedung iNews, Selasa (7/11/2023).

Namun, perempuan yang akrab disapa Vinka ini memang tidak instan untuk bisa bermain biola. Dirinya telah belajar sejak usianya empat tahun. Kala itu, ketertarikannya akan biola muncul begitu saja.

“Awalnya tuh aku sering didengarkan lagu klasik sama mama dan papa dari dalam perut. Mungkin sudah ada ketertarikan dari situ. Terus dari kecil sudah diajak nonton konser yang ada biolanya,” kata Vinka.

“Umur empat tahun, suatu hari aku tiba-tiba ngerengek minta dibeliin biola waktu di rumah saudara, aku aku random banget. Akhirnya aku dituruti, Alhamdulillah. Kadang orang tua kan kayak enggak ngasih karena buat apa biola, tapi aku dibeliin biola ukurannya kecil banget,” imbuhnya.

Namun, setelah memiliki biola tersebut, Vinka bingung tidak mengerti cara memainkan yang benar. Akhirnya sang mama memutuskan untuk mengikutsertakan Vinka pada kursus biola.