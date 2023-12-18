Tertarik Belajar Seni Jadi Solusi Healing Hapus Rasa Jenuh

JAKARTA – Percayakah kamu kalau seni dapat menjadi sarana edukasi yang menyenangkan? Lewat seni, seseorang dapat menyalurkan rasa penat atau jenuh menjadi lebih mengasyikkan.

Pendidik seni sekaligus Founder dari Ganara Art, Tita Djumaryo, mendukung orang-orang dalam mengekspresikan diri mereka melalui seni. Salah satunya sarana untuk menyalurkan rasa jenuh.

“Sebetulnya sekarang orang jadi cari tempat untuk healing. Ya karena mungkin lagi sibuk juga, pekerjaan sama mungkin ke kampus. Di sini tuh bisa meluangkan waktu sekitar 30-40 menit untuk berkarya dan mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan diri,” ucap Tita ketika ditemui dalam pembukaan Ganara Art Space Fx Sudirman, Senin (18/12/2023).

Ganara Art membuka sebuah ruang seni baru yang bertajuk Ganara Art Space Fx Sudirman yang berada di tengah kota Jakarta. Ruang seni ini dibuat untuk membantu masyarakat dalam mengekspresikan diri mereka melalui seni.

Di tengah kesibukan yang dijalani, banyak orang membutuhkan sebuah tempat dan aktivitas untuk mereka dapat beristirahat sejenak. Seni dinilai dapat menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang lelah akibat kesibukan mereka sendiri.

Ganara Art mencoba membantu masyarakat dalam permasalahan tersebut dengan mewujudkan sebuah ruang seni bertajuk Ganara Art Space Fx Sudirman. Ini merupakan salah satu cabang terbaru Ganara Art setelah sebelumnya sudah pernah membuka ruang seni lainnya di kota Makassar dan Jakarta selama 10 tahun berdirinya lembaga ini.

Seni Sebagai Sarana Belajar dan Ekspresi

Tita mengatakan seni menjadi media orang-orang dalam mengekspresikan diri mereka. Dirinya ingin agar masyarakat tahu bahwa semua orang bisa melakukan seni tanpa harus menjadi seorang seniman.

“Bisa mengekspresikan diri tanpa melakukan hal yang susah. Karena kan kalo selama ini mungkin seni dianggapnya tuh berat atau tinggi ya. Oh yang bisa berkarya cuma seniman, padahal ngga, sebetulnya kita pun bisa. Nah disini akan diajarkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang cukup lumayan mudah,” jelasnya lebih lanjut.

Di Ganara Art Space Fx Sudirman sendiri masyarakat dapat melakukan beberapa kegiatan seni seperti Potter Carving, Leather Sewing, dan Screen Painting. Anak-anak mulai dari umur 7-8 tahun dapat turut melakukan rangkaian kegiatan tersebut, tetapi untuk anak-anak dibawah umur 7-8 tahun harus didampingi orang dewasa.

Seni sendiri sudah dijadikan media penolong dalam sebuah proses terapi oleh banyak orang. Seni dianggap memiliki banyak manfaat bagi manusia dalam mengekspresikan diri mereka sendiri serta membantu dalam hal emosional seseorang.