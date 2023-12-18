Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tertarik Belajar Seni Jadi Solusi Healing Hapus Rasa Jenuh

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |17:06 WIB
Tertarik Belajar Seni Jadi Solusi <i>Healing</i> Hapus Rasa Jenuh
Ini manfaat belajar seni untuk menghapus rasa jenuh (Foto: Instagram Ganara Art Space)
A
A
A

JAKARTA – Percayakah kamu kalau seni dapat menjadi sarana edukasi yang menyenangkan? Lewat seni, seseorang dapat menyalurkan rasa penat atau jenuh menjadi lebih mengasyikkan.

Pendidik seni sekaligus Founder dari Ganara Art, Tita Djumaryo, mendukung orang-orang dalam mengekspresikan diri mereka melalui seni. Salah satunya sarana untuk menyalurkan rasa jenuh.

 

“Sebetulnya sekarang orang jadi cari tempat untuk healing. Ya karena mungkin lagi sibuk juga, pekerjaan sama mungkin ke kampus. Di sini tuh bisa meluangkan waktu sekitar 30-40 menit untuk berkarya dan mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan diri,” ucap Tita ketika ditemui dalam pembukaan Ganara Art Space Fx Sudirman, Senin (18/12/2023).

Ganara Art membuka sebuah ruang seni baru yang bertajuk Ganara Art Space Fx Sudirman yang berada di tengah kota Jakarta. Ruang seni ini dibuat untuk membantu masyarakat dalam mengekspresikan diri mereka melalui seni.

 BACA JUGA:

Di tengah kesibukan yang dijalani, banyak orang membutuhkan sebuah tempat dan aktivitas untuk mereka dapat beristirahat sejenak. Seni dinilai dapat menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang lelah akibat kesibukan mereka sendiri.

Ganara Art mencoba membantu masyarakat dalam permasalahan tersebut dengan mewujudkan sebuah ruang seni bertajuk Ganara Art Space Fx Sudirman. Ini merupakan salah satu cabang terbaru Ganara Art setelah sebelumnya sudah pernah membuka ruang seni lainnya di kota Makassar dan Jakarta selama 10 tahun berdirinya lembaga ini.

Seni Sebagai Sarana Belajar dan Ekspresi

Tita mengatakan seni menjadi media orang-orang dalam mengekspresikan diri mereka. Dirinya ingin agar masyarakat tahu bahwa semua orang bisa melakukan seni tanpa harus menjadi seorang seniman.

“Bisa mengekspresikan diri tanpa melakukan hal yang susah. Karena kan kalo selama ini mungkin seni dianggapnya tuh berat atau tinggi ya. Oh yang bisa berkarya cuma seniman, padahal ngga, sebetulnya kita pun bisa. Nah disini akan diajarkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang cukup lumayan mudah,” jelasnya lebih lanjut.

 BACA JUGA:

Di Ganara Art Space Fx Sudirman sendiri masyarakat dapat melakukan beberapa kegiatan seni seperti Potter Carving, Leather Sewing, dan Screen Painting. Anak-anak mulai dari umur 7-8 tahun dapat turut melakukan rangkaian kegiatan tersebut, tetapi untuk anak-anak dibawah umur 7-8 tahun harus didampingi orang dewasa.

Seni sendiri sudah dijadikan media penolong dalam sebuah proses terapi oleh banyak orang. Seni dianggap memiliki banyak manfaat bagi manusia dalam mengekspresikan diri mereka sendiri serta membantu dalam hal emosional seseorang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/624/2940185/ini-manfaat-belajar-piano-bagi-kecerdasan-anak-disabilitas-ReewAg0uer.jpg
Ini Manfaat Belajar Piano Bagi Kecerdasan Anak Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/624/2939420/terganjal-asimilasi-warisan-masa-lampau-ribuan-karya-musik-tersimpan-di-lokananta-FNgvCE9yLM.jpg
Terganjal Asimilasi Warisan Masa Lampau, Ribuan Karya Musik Tersimpan di Lokananta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/624/2938967/mengenal-djoko-walujo-wimboprasetyo-bawa-kesenian-gamelan-hingga-amerika-M1tpxWLAvz.jpg
Mengenal Djoko Walujo Wimboprasetyo, Bawa Kesenian Gamelan hingga Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/65/2936290/belajar-musik-ternyata-lebih-baik-dimulai-sejak-usia-4-tahun-ini-manfaatnya-OBAGc2FOqM.jpg
Belajar Musik Ternyata Lebih Baik Dimulai sejak Usia 4 Tahun, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/624/2916052/kisah-guru-musik-biola-jago-baca-not-balok-sejak-balita-g2AA8QzQf4.jpg
Kisah Guru Musik Biola, Jago Baca Not Balok sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/624/2916047/ini-4-cara-cepat-dan-mudah-belajar-alat-musik-biola-N96g3Tjm9z.jpg
Ini 4 Cara Cepat dan Mudah Belajar Alat Musik Biola
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement