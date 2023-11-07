Ini 4 Cara Cepat dan Mudah Belajar Alat Musik Biola

JAKARTA - Kamu berminat bermain alat musik? Bagaimana caranya agar lebih mudah mempelajari alat musik biola?

Untuk kamu yang masih pemula, Pemain Biola atau Violonist Ayu Aulia Nurvinkania membenarkan jika memainkan biola bukan suatu yang mudah. Namun, bukan berarti biola tidak dapat ditaklukkan. Dia belajar biola dari usia 4 tahun.

1.Kesabaran

Untuk menghadapi kesulitan tentu sangat diperlukan kesabaran. Maka tips pertama dari Vinka yakni harus sabar kala belajar bermain biola.

“Karena main biola perlu presisi. Jadi kalau piano satu tuts itu pencet satu nada, sudah pasti nadanya c. Kalau biola ngeletakin nada di situ belum pasti benar tuh. Geser dikit tuh udah bisa berubah nadanya. Itu kenapa perlu sabar,” ucap Vinka saat ditemui di Gedung iNews, Selasa (7/11/2023).

Dirinya mengaku pada awal berlatih biola juga merasakan kesulitan-kesulitan untuk menghasilkan nada-nada indah. Namun, dengan penuh kesabaran dalam berlatih, akhirnya Vinka berhasil melalui hal tersebut hingga kini sudah mulai enjoy bermain biola.

2. Niat

Menurut Vinka, niat juga sangat penting. Hal ini agar tidak berhenti di tengah jalan saat mulai belajar biola.

“Niat karena banyak yang berhenti di tengah-tengah. Padahal kalau sudah melewati fase yang sulit itu ke sananya sudah gampang,” tutur Vinka.

3. Les musik

Untuk mempermudah proses belajar biola, Vinka menyarankan untuk mengikuti les musik biola. Sebab, ketika belajar bersama ahlinya akan bisa langsung dikoreksi saat melakukan kesalahan kala sedang berlatih.

“Menurut aku harus ada orang lain yang mahir main biola yang koreksi dia. Karena kalau otodidak kan enggak tahu ya, mana fals, mana benar atau salah. Jadi menurut aku lebih baik les,” ucap Vinka.