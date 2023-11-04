Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kompak! ITB Lepas Wisuda Mahasiswa Teknik dengan Arak-arakan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |14:44 WIB
Kompak! ITB Lepas Wisuda Mahasiswa Teknik dengan Arak-arakan
Mahasiswa teknik ITB heboh rayakan kelulusan dengan arak-arakan (Foto: TikTok)
A
A
A

 

JAKARTA - Momen wisuda menjadi salah satu momen sakral yang tidak akan pernah terlupakan. Untuk itu sebagai tanda mengenang momen tersebut, sebagian mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) Fakultas Teknik Mesin itu melakukan arak-arakan kepada senior karena telah berhasil lulus dari kampus tercinta.

Tidak hanya itu, dengan melakukan parade sebagian mahasiswa itu juga nampak kompak berbaris rapi dengan saling berhadapan memberikan yel-yel atau sorakan. Bak salam komando militer, mereka terlihat kompak.

“Yellboys Wisuda Oktober HMM ITB 2023,” tulis pemilik akun, dikutip dalam TikTok @edam14z, Sabtu (4/11/2023).

Diketahui parade tersebut memang sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh mahasiswa ITB setiap tahunnya. Sehingga dapat dipastikan setiap tahunnya, mahasiswa yang lulus akan mendapat persembahan dari adik tingkatnya.

Sontak saja hal itu pun menuai berbagai komentar netizen, karena dianggap mahasiswa tersebut memiliki solidaritas yang tinggi, serta kekompakan yang luar biasa. Sehingga tidak sedikit dari netizen juga yang dibuat iri dan ingin masuk ke fakultas tersebut.

