HOME EDUKASI KAMPUS

Cerita Mahasiswa UI Menang Kompetisi Asah Kemampuan Marketing, Juara Bareng ITB dan Unpar

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |13:38 WIB
Cerita Mahasiswa UI Menang Kompetisi Asah Kemampuan Marketing, Juara Bareng ITB dan Unpar
Mahasiswa UI menang lomba asah kemampuan marketing (Foto: Instagram Liko Alfath)
JAKARTA - Liko Alfath, mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) menjadi pemenang bersama mahasiswa Universitas Parahyangan dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Daniel dan Alysia Makmur. Merela menjadi juara dalam lomba mengasah kemampuan marketing dan perbankan BCA Business Case Competition 2023: Be an Enthusiastic Marketer.

Setelah melewati proses kompetisi yang cukup ketat, mereka yang tergabung dalam kelompok PAU PETROL yang berasal dari mahasiswa Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Katolik Parahyangan menyandang juara 1 kompetisi. Kompetisi ini juga memberikan penghargaan bagi 2 mahasiswa dari Universitas Udayana dan Universitas Indonesia sebagai Most Valuable Participant. Para pemenang berhasil memperoleh total hadiah senilai Rp50 juta serta kesempatan magang dan berkarier.

Dalam video blog (vlog) Liko Alfath, dia menceritakan bagaimana awalnya dia dan teman-temannya bisa menang kompetisi tersebut. Dengan kemenangan yang diraihnya, terbukti bahwa dunia marketing menyenangkan.

“Jadi gue di kampus sebagai wakil kepala departemen keilmuan di fakultas. Gue fomo ikut lomba itu. Akhirnya ikutan juga. Awalnya bikin video lalu bikin CV. Yang daftar tuh ribuan,” katanya dikutip dari YouTube, Sabtu (30/9/2023).

Sejak awal ikut mendaftar, ada lebih dari 2 ribu orang peserta. Kemudian mereka lulus menjadi 60 orang.

“Awalnya dikira tidak akan lolos. Lalu ikut workshop dan kompetisi secara hybrid. Dan terakhir ada pitching kemudian awarding,” kata pengurus BEM Fakultas ini.

Kompetisi yang berlangsung dari 21 Agustus hingga 1 September diikuti oleh lebih dari 2.250 mahasiswa di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 mahasiswa dipilih untuk mengikuti babak eliminasi, hingga tersisa 30 peserta terbaik mengikuti babak semifinal di Sentul, Bogor. Mereka kemudian harus melakukan roleplay dan presentasi untuk mencapai posisi 3 besar.

 BACA JUGA:

Kepala BCA Kantor Wilayah I Fely Hadinata, SVP Marketing Communication BCA Norisa Saifuddin, dan SVP Cash Management BCA Irwan Prabawa hadir sebagai dewan juri dan menguji potensi yang dimiliki mahasiswa. “BCA mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan para peserta BCA Business Case Competition 2023. Setelah mengikuti rangkaian kompetisi yang ketat, kami harap seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hadiah berupa materi saja, namun juga dapat membawa pulang berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dapat mereka implementasikan dalam menempuh pendidikan serta saat memasuki dunia kerja ke depannya,” tutur Direktur BCA Lianawaty Suwono.

