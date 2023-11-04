Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Simak Riwayat Pendidikan Nathalie Holscher, Mantan Istri Sule

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |11:29 WIB
Simak Riwayat Pendidikan Nathalie Holscher, Mantan Istri Sule
Riwayat pendidikan Nathalie Holscher (Foto: Instagram)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Nathalie Holscher, mantan istri komedian Sule, menarik untuk disimak. Nathalie adalah ibu yang kini menjadi seorang single parents yang memiliki 1 anak laki - laki yaitu Adzam Ardiansyah Sutisna. Lalu, bagaimana dengan riwayat pendidikan Nathalie Holscher? simak penjelasannya.

Mantan istri komedian Sule sempat menjadi perbincangan publik seusai dirinya melepas hijab yang sudah dikenakan sejak menjadi seorang mualaf. Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (4/11/2023), Nathalie Holscher, lahir pada 14 Desember 1992. Ia seorang ibu rumah tangga, DJ, wirausaha dan model.

Nathalie dikenal setelah menikah dengan seorang pelawak yaitu Ferdinan Sule, mereka berdua menikah pada tanggal 15 November 2020 di Tsamara Resto,

Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

Nathalie Holscher memiliki garis keturunan Belanda yang didapat dari sang Oma, Gina Margaret. Tak hanya itu, Nathalie juga memiliki darah keturunan Jerman berasal dari kakek buyutnya orang Jerman dengan nama Holscher.

Riwayat Pendidikan

Pada saat itu, Nathalie sempat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Namun sangat disayangkan, Nathalie memilih memutuskan untuk berhenti kuliah demi membantu usaha ibunya dan sekolah adik - adiknya.

Nathalie membantu usaha ibunya yakni catering makanan. Selain membantu usaha ibunya. Nathalie juga mencari uang di luar untuk menambah pemasukan.

Sejak remaja, ia diajarkan untuk selalu bertanggung jawab dengan lingkungan keluarga. Alasan lain Nathalie memilih tidak meneruskan kuliahnya yaitu ia tak ingin melihat ibunya banting tulang sendirian. Diketahui, Nathalie mengawali karirnya di dunia musim dan pernah menjajal berbagai hal mulai dari vokal grup, penyanyi solo. Ia juga pernah bekerja di Disc Jockey.

