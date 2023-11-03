JAKARTA - 5 lagu daerah asal NTT lengkap dengan lirik dan maknanya. Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki sejumlah lagu daerah yang menjadi ciri khas sekaligus bagian dari keragaman budaya Indonesia.
Lagu daerah kerap kali menjadi ajaran wajib yang diperkenalkan sejak dini. Dengan keragaman wilayah serta budayanya, Provinsi NTT di Indonesia pun memiliki beberapa lagu daerah yang mungkin sudah sangat familiar didengarkan oleh kita, salah satunya adalah lagu Anak Kambing Saya.
Berikut adalah 5 lagu daerah asal NTT, lengkap dengan lirik dan maknanya.
1. Anak Kambing Saya
Sebagian besar pasti sudah mendengar lagu ini sejak kecil. Ternyata, lagu Anak Kambing Saya ciptaan Ibu Sud merupakan lagu daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Inilah lirik Anak Kambing Saya untuk kamu ikuti dan hapalkan.
Mana dimana anak kambing saya
Anak kambing tuan ada di pohon waru
Mana dimana jantung hati saya
Jantung hati tuan ada di kampung baru
Caca marica he hei
Caca marica he hei
Caca marica ada di kampung baru
Caca marica he hei
Caca marica he hei
Caca marica ada di kampung baru
Lagu Anak Kambing Saya sangatlah easy listening dengan makna tentang cerita seorang orang tua yang mencari sang anak yang diumpamakan dengan ‘jantung hati’ yang berarti sangat ia sayangi dan menyanyakan keberadaannya kepada orang sekelilingnya.
Jawaban tentang ‘ada di kampung baru’ menunjukkan bahwa sang anak sedang pergi merantau sehingga ia jauh dengan sang orang tua. Lagu ini sangat populer di kalangan anak-anak dan seringkali dinyanyian dalam sebuah permainan.
2. Potong Bebek Angsa
Lagu daerah populer lainnya yang berasal dari NTT yaitu Potong Bebek Angsa ciptaan Pak Kasur. Inilah lirik lagu Potong Bebek Angsa yang sangat asik didengarkan.
Potong bebek angsa
masak di kuali
Nona minta dansa
dansa empat kali
Sorong ke kiri, sorong ke kanan
La la la la la la la la la laa la
Sorong ke kiri sorong ke kanan
La la la la la la la la la laa la
Makna dari lagu Potong Bebek Angsa yaitu ajakan untuk berdansa atau menari dengan senang hati dan riang gembira untuk bergerak bebas kesana dan kemari.
3. Desaku
Lagu Desaku yang diciptakan oleh L Manik juga berasal dari NTT. Berikut adalah lirik lagu daerah Desaku.
Desaku yang kucinta
Pujaan hatiku
Tempat ayah dan bunda
Dan handai taulanku
Tak mudah kulupakan
Tak mudah bercerai
Selalu kurindukan
Desaku yang permai
Lagu Desaku diciptakan sebagai kenangan pasca kemerdekaan Indonesia dengan makna untuk menggambarkan rasa rindu dan cinta yang mendalam dari seseorang terhadap tanah air atau kampung halamannya yang indah dan permai.