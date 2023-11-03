5 Lagu Daerah asal NTT Lengkap dengan Lirik dan Maknanya

JAKARTA - 5 lagu daerah asal NTT lengkap dengan lirik dan maknanya. Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki sejumlah lagu daerah yang menjadi ciri khas sekaligus bagian dari keragaman budaya Indonesia.

Lagu daerah kerap kali menjadi ajaran wajib yang diperkenalkan sejak dini. Dengan keragaman wilayah serta budayanya, Provinsi NTT di Indonesia pun memiliki beberapa lagu daerah yang mungkin sudah sangat familiar didengarkan oleh kita, salah satunya adalah lagu Anak Kambing Saya.

Berikut adalah 5 lagu daerah asal NTT, lengkap dengan lirik dan maknanya.

1. Anak Kambing Saya

Sebagian besar pasti sudah mendengar lagu ini sejak kecil. Ternyata, lagu Anak Kambing Saya ciptaan Ibu Sud merupakan lagu daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Inilah lirik Anak Kambing Saya untuk kamu ikuti dan hapalkan.

Mana dimana anak kambing saya

Anak kambing tuan ada di pohon waru

Mana dimana jantung hati saya

Jantung hati tuan ada di kampung baru

Caca marica he hei

Caca marica he hei

Caca marica ada di kampung baru

Caca marica he hei

Caca marica he hei

Caca marica ada di kampung baru

Lagu Anak Kambing Saya sangatlah easy listening dengan makna tentang cerita seorang orang tua yang mencari sang anak yang diumpamakan dengan ‘jantung hati’ yang berarti sangat ia sayangi dan menyanyakan keberadaannya kepada orang sekelilingnya.

Jawaban tentang ‘ada di kampung baru’ menunjukkan bahwa sang anak sedang pergi merantau sehingga ia jauh dengan sang orang tua. Lagu ini sangat populer di kalangan anak-anak dan seringkali dinyanyian dalam sebuah permainan.

2. Potong Bebek Angsa

Lagu daerah populer lainnya yang berasal dari NTT yaitu Potong Bebek Angsa ciptaan Pak Kasur. Inilah lirik lagu Potong Bebek Angsa yang sangat asik didengarkan.

Potong bebek angsa

masak di kuali

Nona minta dansa

dansa empat kali

Sorong ke kiri, sorong ke kanan

La la la la la la la la la laa la

Sorong ke kiri sorong ke kanan

La la la la la la la la la laa la

Makna dari lagu Potong Bebek Angsa yaitu ajakan untuk berdansa atau menari dengan senang hati dan riang gembira untuk bergerak bebas kesana dan kemari.

3. Desaku

Lagu Desaku yang diciptakan oleh L Manik juga berasal dari NTT. Berikut adalah lirik lagu daerah Desaku.

Desaku yang kucinta

Pujaan hatiku

Tempat ayah dan bunda

Dan handai taulanku

Tak mudah kulupakan

Tak mudah bercerai

Selalu kurindukan

Desaku yang permai

Lagu Desaku diciptakan sebagai kenangan pasca kemerdekaan Indonesia dengan makna untuk menggambarkan rasa rindu dan cinta yang mendalam dari seseorang terhadap tanah air atau kampung halamannya yang indah dan permai.