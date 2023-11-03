Ini Dampak Monkeypox pada Tubuh Menurut Ahli FKUI

JAKARTA – Wabah monkeypox atau cacar monyet harus diwaspadai. Penyakit ini memang menyerang kulit, tetapi bukan tentang kulit saja lho! Sebab penyakit ini bisa berdampak ke organ lain.

Ahli Spesialis Penyakit Dalam sekaligus Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi, dr Robert Sinto, Sp. PD, K-PTI menjelaskan lebih lanjut pada pain management pada kebanyakan kasus terletak pada mukosa yang sifatnya bisa mengganggu fungsi contohnya miokarditis dan epiglotitis. Manifestasi daripada organ itu bisa beragam.

“Nah ini menunjukkan monkeypox bukan penyakit kulit saja, jadi emang entrynya ada di kulit, manifestasinya kulitnya ada. Tapi kita bisa lihat banyak organ yang terkena respirasi, saluran pernapasan, saluran cerna, sistem saraf pusat,” kata dr Robert, dikutip dalam acara Webinar Tatalaksana Monkeypox, dikutip Jumat (3/11/2023).

Untuk itu dalam kata lain, penyakit monkeypox memiliki sifat sistemik yang mana bukan hanya terlokalisir di kulit saja. Sehingga pendekatan yang harus dilakukan juga harus multidisiplin dengan melibatkan berbagai bidang keilmuan.

Lebih lanjut, kalau dilihat memang kematian dekat dengan urusan CD4 dan viral load. Semakin tinggi CD4 maka angka kematian semakin kecil. Jadi memang ada kaitan kematian dengan CD4 dan viral load pada pasien monkeypox dan HIV.