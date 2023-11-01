Keyakinan Ganjar Pranowo Memberantas Kemiskinan Melalui Sektor Pendidikan

JAKARTA - Ganjar Pranowo merupakan seorang politikus Indonesia yang menjadi salah satu dari calon presiden pada 2024 nanti. Sosok Ganjar Pranowo merupakan seorang pendukung yang kuat dalam melihat program pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Ganjar Pranowo percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan mobilitas sosial dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu untuk mencapai kesuksesan hidup.

Dia meyakini bahwa dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas, rakyat Indonesia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, serta memiliki peluang yang lebih baik dalam dunia kerja.

“Saya meyakini, untuk menyelesaikan problem kemiskinan yang terbaik adalah dengan pendidikan. Kenapa saya bilang begitu, karena saya sendiri contohnya,” tutur Ganjar. Saat menghadiri kuliah umum di Universitas Kristen Maranatha Bandung, Rabu (11/10/2023)

Ganjar Pranowo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Dia telah menetapkan program-program seperti beasiswa bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga miskin, bantuan pembangunan sekolah di daerah terpencil, dan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran di kelas.

Selain itu, Ganjar Pranowo juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan kejuruan. Dia menggandeng perusahaan dan industri lokal untuk membantu menciptakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Melalui program tersebut, penduduk miskin dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi.

Namun, di samping pendidikan, Ganjar Pranowo juga menyadari bahwa faktor-faktor lain juga berperan dalam mengatasi kemiskinan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Oleh karena itu, dia juga berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan dengan program-program lain yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun program-program yang dilakukan Ganjar Pranowo telah memberikan dampak positif dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya, tantangan dalam mengatasi kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia masih besar.

“Sarjana yang bisa menghasilkan atau bisa membuka lapangan kerja, setidaknya untuk diri sendiri, kemudian untuk orang lain,” tutup Ganjar.