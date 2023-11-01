Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Merdeka Belajar, Intip Kegiatan Seru di Sekolah Ini Setiap Hari Jumat

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |20:20 WIB
Merdeka Belajar, Intip Kegiatan Seru di Sekolah Ini Setiap Hari Jumat
Sekolah ini punya program seru untuk menerapkan Merdeka Belajar (Foto: Arsitta Dwi Pramesti)
A
A
A

JAKARTA - Banyak cara yang dilakukan oleh tiap sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka melalui program Merdeka Belajar. Di SMPN 8 Jakarta, sekolah ini sukses melaksanakan Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran siswa.

Dalam wawancara dengan Okezone, Rabu (1/11/2023), SMPN 8 Jakarta telah menerapkan kurikulum ini sejak Tahun Ajaran 2022/2023 pada siswa kelas 7 dan 8, sedangkan siswa kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Umar menyatakan bahwa program Merdeka Belajar berfokus pada mengembangan karakter dan kepribadian siswa, sesuai dengan visi sekolah. Pada implementasinya, kurikulum Merdeka tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan kurikulum sebelumnya. Hanya terdapat beberapa penambahan yang berfokus pada pengembangan karakter siswa. Apa saja programnya?

 BACA JUGA:

Pendidikan Karakter

Penambahan ini diantaranya terletak pada Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), dimana terdapat 6 dimensi yang dikembangkan, yaitu dimensi beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, mandiri, gotong-royong, pola pikir kritis dan berintegritas. “Dari kegiatan ini, anak mendapat wadah mengembangkan diri dan juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar,” ungkap Umar.

SMPN 8 Jakarta menerapkan program P5 pada kegiatan pembelajaran dengan sistem blok, yaitu membagi setiap program pada waktu tertentu. Pendidikan karakter menjadi fokus pembelajaran.

 SMPN 8 (Foto: Arsitta Dwi Pramesti)

Program Seru Setiap Jumat

Program yang diterapkan yaitu pembiasaan hidup sehat bersih dan kreatif pada kegiatan Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Jumat Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir perangkatan dan dilaksanakan serentak dengan sinergi oleh setiap angkatan.

Kegiatan Jumat Sehat merupakan kegiatan senam bersama kemudian sarapan bersama dengan makanan sehat. Dan Jumat Bersih merupakan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah baik di dalam maupun di luar ruangan. Sedangkan pada Jumat budaya siswa bebas mengekspresikan dirinya melalui tampilan menyanyi, deklamasi (membaca puisi atau prosa), dan menari, baik kontemporer maupun tradisional.

Pembiasaan lain yang diberlakukan adalah gerakan literasi, baik digital maupun konvensional, tadarus Al-quran, shalat dhuha bersama dan menerapkan zero plastic, yaitu kegiatan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menurut Umar, siswa sangat antusias dengan program ini. “Senang mereka, bahkan mereka kadang-kadang berbagi saat makan sehat,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Menanggapi hal ini, seorang siswa kelas 7 dari SMPN 8 Jakarta bernama Ridho menyatakan hal yang sama. Ia mengaku antusias mengikuti program pembiasaan hidup sehat, bersih, dan kreatif dengan teman-temannya.

“Seru, bisa coba hal baru sama temen,” kata Ridho.

