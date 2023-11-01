Ilmuwan Buktikan Bela Diri Tai Chi Kurangi Risiko Parkinson, Cek Faktanya

JAKARTA - Pernah mendengar ilmu bela diri Tai Chi? Adalah ilmu bela diri yang berasa dari Tiongkok. Penelitian membuktikan manfaat penelitian ini berguna untuk mencegah Parkinson.

Selain menjadi bekal pertahanan diri, ilmu bela diri tai chi yang selama berabad-abad hadir ini ternyata juga bermanfaat di sisi kesehatan, mulai dari mengurangi kecemasan, meningkatkan keseimbangan, mencegah penyakit kardiovaskular, hingga mencegah penyakit Parkinson.

Para peneliti melakukan pengamatan pada pasien yang menderita penyakit Parkinson sporadis, yakni jenis penyakit Parkinson yang tidak diturunkan dari anggota keluarga. Namun, penelitian ini mengecualikan orang-orang dengan kondisi kesehatan lain (seperti penyakit neurodegeneratif lainnya) yang mungkin menghalangi mereka untuk mengikuti kelas tai chi.

Pemilihan ini dilakukan karena para peneliti dapat meneliti manfaat tai chi secara eksklusif pada gejala Parkinson. Pasien yang sudah terkumpul dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 187 orang yang tidak berolahraga dan 143 orang yang menyelesaikan kelas tai chi.

Peserta memiliki usia rata-rata 66 tahun dengan jumlah peserta laki-laki dan perempuan sama banyak. Semua peserta yang dipilih berada pada tahap awal penyakit Parkinson dan rata-rata baru didiagnosis selama empat tahun.

Dilansir dari Science Alert, Rabu (1/11/2023), penelitian dimulai dengan memberikan lima kelas selama durasi penelitian yang dimulai pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2018. Mereka juga diinstruksikan untuk berlatih dua kali seminggu selama satu jam. Semua peserta kemudian ditindaklanjuti selama periode tiga tahun antara 2019 dan 2021 untuk melacak gejala mereka.

Hasilnya, para peserta yang mengikuti tai chi memiliki fungsi motorik yang lebih baik di akhir penelitian. Sebaliknya, kelompok yang tidak berolahraga mengalami penurunan fungsi motorik yang lebih cepat, termasuk kemampuan berjalan dan memiliki keseimbangan yang baik.

Kelompok peserta yang tidak berolahraga juga mengkonsumsi lebih banyak obat Parkinson untuk mengatasi gejala selama penelitian dibandingkan dengan kelompok tai chi. Hal ini berarti bahwa penyakit tersebut lebih parah dan berkembang lebih cepat pada orang yang tidak berolahraga.

Efek positif dari tai chi juga terlihat pada gejala non-motorik, dimana kelompok tai chi melaporkan kualitas hidup dan kesejahteraan, tidur, serta cara berpikir yang lebih baik. Perlu diingat obat-obatan yang saat ini digunakan untuk mengobati Parkinson tidak menunda perkembangan penyakit atau mencegah memburuknya gejala, tetapi dibarengi dengan terapi