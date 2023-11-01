Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Nomor Telpon Diawali Angka 0? Ini Penjelasannya

Bertold Ananda, Jurnalis - Rabu, 01 November 2023 | 07:59 WIB
Kenapa Nomor Telpon Diawali Angka 0? Ini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Mengupas alasan kenapa nomer telepon diawai angka 0 yang biasa digunakan oleh beberapa negara. Salah satunya Indonesia yang punya nomer angka 0 untuk setiap telepon rumah maupun smartphone.

Lantas kenapa nomer telepon diawai angka 0? Hal ini untuk menandakan perbedaan lokasi. Jika dimulai dengan 1 sampai 8, itu adalah panggilan di area lokal. angka 9 digunakan untuk tujuan khusus, dan 0 untuk non lokal.

Jadi kalau diawali dengan 0, diikuti dengan kode area sebelum sampai ke nomornya. Dan 00 untuk internasional, diikuti kode negara, kode area, dan nomor lokal. Dengan penempatan angka 0 menandakan suatu kode wilayah tertentu.

Selain itu pembuatan nomor telpon yang diawali angka 0 digunakan supaya para pengguna bisa berkomunikasi dengan mudah dan cepat dengan orang,lain, teman, sodara atau kerabat jauh kita hingga kebelahan negeri.

Namun jika kalian ingin menghubungi kerabat yang berada diluar negeri maka penyebutan angka yang tepat bukanlah 0 melainkan +62.

