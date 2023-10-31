Apakah Telepon Greater Jakarta Itu Aman?

JAKARTA- Banyak yang kebingungan apakah telepon Greater Jakarta itu aman? Pertanyaan tersebut seringkali muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Mengingat, telepon tersebut biasanya menggunakan nomor tidak dikenal.

Sebagian masyarakat mungkin ragu untuk mengangkatnya dan cenderung menghindar karena maraknya kasus kriminal hipnotis dari sambungan telepon. Meski demikian, di sisi lain telepon dari Greater Jakarta sering kali membuat penasaran.

Lantas, apakah telepon Greater Jakarta itu aman?

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023), Greater Jakarta dikenal sebagai kode area telepon yang menandai wilayah Jakarta dan sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau yang lebih dikenal dengan Jabodetabek.

Biasanya kode nomor yang digunakan adalah +6221 atau 021. Pengguna nomor tersebut umumnya adalah telepon rumah pribadi, kantor atau perusahaan. Karena itulah telepon dari Greater Jakarta sering kali menawarkan suatu produk karena memang biasanya nomor tersebut digunakan untuk promosi.

Anda bisa menanggapi telepon tersebut jika memang diperlukan. Namun, jika dirasa mengganggu tak usah segan untuk menutupnya atau menolak telepon tersebut.

Perlu diketahui, telepon Greater Jakarta juga sering digunakan sebagai panggilan interview. Sehingga jika dalam beberapa waktu terakhir Anda memiliki aktivitas melamar pekerjaan, bisa jadi nomor Greater Jakarta yang menelpon Anda berasal dari perusahaan yang Anda lamar.