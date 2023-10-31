Penelitian Buktikan Lagu Taylor Swift Ampuh Tingkatkan Kesehatan Mental

JAKARTA - Kamu fans berat Taylor Swift? Lagu-lagunya menjadi candu di telinga seolah ingin ikut bernyanyi bersama. Bahkan penelitian terbaru menyebutkan kalau lagu-lagu Taylor Swift dapat meningkatkan kesehatan mental lho. Kok bisa?

Pakar Kesehatan Alli Spotts - De Lazzer seorang spesialis kesehatan dan terapis dari California bergabung dalam kelompok diskusi di University of Kansas. Universitas menyediakan mata kuliah yang dikenal sebagai "Sosiologi Taylor Swift. Menurut Lazzer, keajaiban di balik musik adalah rasa memiliki yang luar biasa yang dirasakan oleh para penggemarnya.

Sudah menjadi tradisi saat konser Taylor Swift saling bertukar gelar persahabatan membuat terinspirasi dari lirik lagu "You're on Your Own, Kid" ini ada di album Midnights miliknya. Bagian dari lagu tersebut, Taylor membahas bagaimana perhiasan dapat membangun koneksi.

Lazzer juga menambahkan musik dapat mengajarkan keterampilan mengatasi masalah, seperti yang dicontohkan dalam lagu "Breathe." O2 Arena di London baru berkolaborasi dengan perusahaan riset konsumen untuk melakukan survei terhadap 2.000 individu berusia 14 hingga 25 tahun.

Survei tersebut menemukan bahwa 80% anak muda berpendapat pada siaran langsung dan dapat berdampak positif terhadap suasana hati dan kesehatan secara umum. Ketika para peserta ditanya artis mana yang selalu memberikan dampak terbesar kesehatan mental, Taylor Swift menduduki peringkat teratas.

Fanbase yang begitu sangat berdedikasi serta komunitas Swifties diketahui memiliki pengaruh hal positif. Sekitar 61% generasi muda setuju bahwa menjadi bagian dari komunitas ini baik secara langsung maupun online memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan atau suasana hati.