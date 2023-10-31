Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengerikan! Ada Suara Berisik Ganggu Telinga, Ternyata Ini Penyebabnya

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |06:10 WIB
JAKARTA - Hati-hati saat ada suara berisik di telinga kamu. Jangan-jangan, ada binatang yang bersarang di telinga kamu. Salah satunya terjadi pada seorang perempuan di Taiwan. Tebak, mengapa ada suara berisik di telinganya?

Dia merasakan 4 hari lamanya telinganya merasa gatal karena tidur tidak nyenyak. Dia tidak tahan dengan suara yang tidak mengenakan disebelah kiri telinganya.

Dilansir dari Science Alert, Rabu (1/11/2023) bahwa kejadian ini nyata dan wanita itu tidak salah. Saat dia pergi ke dokter THT di klinik, dokter tersebut menemukan laba-laba di telinganya. Bayangkan!

Dengan sisa-sisa badannya yang sudah mengelupas beberapa kali, laba-laba tersebut berkemungkinan berlindung di tempat yang gelap untuk melepaskan kulitnya selama pertumbuhan. Hal ini tentu saja tidak menyenangkan bagi wanita tersebut.

Berdasarkan dari staf medis di Tainan Municipal Hospital di Tainan City, Taiwan bahwa wanita berusia 64 tahun itu tidak merasakan sakit apapun dan laba-laba itu sangat kecil, hanya berukuran 2-3 millimeter. Seperti mendengar suara nyamuk yang mengelilingi telinga sepanjang malam. Tentunya wanita tersebut sudah kehilangan kesabarannya.

“Ada lapisan kulit yang sangat sensitif dan tipis yang melapisi saluran telinga yang disebut saluran pendengaran eksternal,” jelas David Kasle, dokter di ENT Sinus and Allergy of South Florida kepada Aria Bendix dari NBC News.

Saluran ini dilapisi dengan rambut-rambut kecil dan kelenjar keringat, sehingga “karena sensitivitasnya, kita pasti akan merasakan sensasi merangkak, sensasi menggelitik yang hampir tak tertahankan,” kata Kasle.

