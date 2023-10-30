Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |17:39 WIB
Profil Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang
Profil Ketua BEM Universitas Indonesia (Foto: UI)
JAKARTA - Profil Ketua BEM Universitas Indonesia menarik untuk disimak. Melki Sedek Huang kerap menjadi sorotan lantaran dikenal kritis dan berani terhadap pemerintahan Joko Widodo. Siapa sebenarnya Melki Sedek Huang?

Dilansir dari laman Suara Mahasiswa UI, Senin (30/10/2023), Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa asal fakultas hukum. Sebelumnya, Melki juga sempat berkecimpung selama dua tahun di divisi Kajian Strategis BEM Fakultas Hukum UI.

Berbeda dengan Melki yang berasal dari internal BEM UI, sang wakil, Shifa Anindya Hartono. Mereka terpilih pada bulan Januari, lalu.

 BACA JUGA:

Riwayat Pendidikan

Malik lahir di Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2000. Dengan usianya sekarang, Malik saat ini berusia 23 tahun, Malik juga pernah mengikuti program magang di Tampubolon, Tjoe and Partners Law, dan The Jakarta Legal Aid Institute.

 BACA JUGA:

Mahasiswa fakultas Hukum ini mengambil jurusan Administrasi Hukum dan mempelajari Ilmu Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, Hukum Administrasi. Melki Sedek memiliki prestasi mentereng di lingkungan kampus UI seperti jadi volunteer di beberapa proyek penelitian. Ia juga menerima penghargaan sebagai Best Staff Of Departemen Kajian dan Strategis BEM Fakultas Hukum UI tahun 2020.

