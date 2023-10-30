Rahasia Sukses Borong Medali OSN 2023, Tekun Latihan Soal Selama Setahun

JAKARTA - DKI Jakarta menjadi juara umum dalam perhelatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023. Salah satu sekolah yang sukses mengikuti ajang ini adalah SMPK 6 Penabur Jakarta. Tidak heran mereka berhasil memborong medali, karena persiapan yang dilakukan begitu matang.

SMPK 6 Penabur Jakarta sendiri telah mempersiapkan bakal calon peserta OSN secara matang. Persiapan dilakukan dari setahun sebelum rangkaian olimpiade dimulai.

Tidak hanya bagi siswa, pembekalan juga aktif memberikan bimbingan dan pendampingan kepada murid-murid yang akan dikirim untuk berkompetisi. Sebagai bentuk dukungan yang serius dan nyata, BPK Penabur juga memberikan pelatihan intensif untuk para peserta OSN. Setiap Sabtu mulai pukul 08.00-12.00 WIB, para peserta OSN yang tersebar dari 15 kota. Tidak heran mengapa hasil yang diberikan juga maksimal.

“Pembekalan dari guru dan support guru itu penting. Siswa dilatih di jam-jam tertentu. BPK Penabur juga memfasilitasi anak-anak yang punya potensi,” Kepala Sekolah SMPK 6 Penabur Triana Nilasari dalam Special Dialogue Okezone, dikutip Senin (30/10/2023).

Latihan soal-soal intens dilakukan selama setahun sebelum lomba. Guru dan orangtua juga mendukung penuh.

“Setiap Sabtu ada pelatihan, kami lakukan pelatihan soal setahun sebelum lomba. Itu intens dilakukan. Semakin dia mendekati lomba, pelatihan semakin banyak. Sebelum masuk ke karantina,” katanya.

Menurut Triana Nilasari, sejauh ini pihak sekolah tak mengalami kesulitan. Pihak sekolah dan siswa juga membuat perjanjian di awal agar mereka berkomitmen dan pihak sekolah akan membantu penuh.

“Saat siswa menyatakan benar-benar bersedia, kita mau sama-sama komit nih. Kamu tidak sendiri, kami membantu. BPK Penabur membantu, teman-temannya juga ikut support. Selalu ada komunikasi si anak dengan kami, apakah kamu merasa jenuh, apa merasa lelah? Dibangun sebuah keterbukaan,” katanya.