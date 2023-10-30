Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Rahasia Sukses Borong Medali OSN 2023, Tekun Latihan Soal Selama Setahun

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:15 WIB
Rahasia Sukses Borong Medali OSN 2023, Tekun Latihan Soal Selama Setahun
SMPK 6 Penabur ungkap rahasia sukses menang OSN 2023 (Foto: Instagram SMPK 6 Penabur)
A
A
A

JAKARTA - DKI Jakarta menjadi juara umum dalam perhelatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023. Salah satu sekolah yang sukses mengikuti ajang ini adalah SMPK 6 Penabur Jakarta. Tidak heran mereka berhasil memborong medali, karena persiapan yang dilakukan begitu matang.

SMPK 6 Penabur Jakarta sendiri telah mempersiapkan bakal calon peserta OSN secara matang. Persiapan dilakukan dari setahun sebelum rangkaian olimpiade dimulai.

Tidak hanya bagi siswa, pembekalan juga aktif memberikan bimbingan dan pendampingan kepada murid-murid yang akan dikirim untuk berkompetisi. Sebagai bentuk dukungan yang serius dan nyata, BPK Penabur juga memberikan pelatihan intensif untuk para peserta OSN. Setiap Sabtu mulai pukul 08.00-12.00 WIB, para peserta OSN yang tersebar dari 15 kota. Tidak heran mengapa hasil yang diberikan juga maksimal.

 BACA JUGA:

“Pembekalan dari guru dan support guru itu penting. Siswa dilatih di jam-jam tertentu. BPK Penabur juga memfasilitasi anak-anak yang punya potensi,” Kepala Sekolah SMPK 6 Penabur Triana Nilasari dalam Special Dialogue Okezone, dikutip Senin (30/10/2023).

Latihan soal-soal intens dilakukan selama setahun sebelum lomba. Guru dan orangtua juga mendukung penuh.

“Setiap Sabtu ada pelatihan, kami lakukan pelatihan soal setahun sebelum lomba. Itu intens dilakukan. Semakin dia mendekati lomba, pelatihan semakin banyak. Sebelum masuk ke karantina,” katanya.

Menurut Triana Nilasari, sejauh ini pihak sekolah tak mengalami kesulitan. Pihak sekolah dan siswa juga membuat perjanjian di awal agar mereka berkomitmen dan pihak sekolah akan membantu penuh.

“Saat siswa menyatakan benar-benar bersedia, kita mau sama-sama komit nih. Kamu tidak sendiri, kami membantu. BPK Penabur membantu, teman-temannya juga ikut support. Selalu ada komunikasi si anak dengan kami, apakah kamu merasa jenuh, apa merasa lelah? Dibangun sebuah keterbukaan,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028545/kenapa-burung-gereja-tidak-boleh-dipelihara-CVGpHnBIrL.jpg
Kenapa Burung Gereja Tidak Boleh Dipelihara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028533/jangan-dibuang-limbah-cangkang-telur-bisa-diolah-jadi-pupuk-organik-wFG6pR61ne.jpg
Jangan Dibuang! Limbah Cangkang Telur Bisa Diolah Jadi Pupuk Organik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/624/2950424/studi-otak-manusia-lebih-efisien-dan-unggul-dibandingkan-ai-ketika-belajar-ZFMwgg5JJE.jpeg
Studi: Otak Manusia Lebih Efisien dan Unggul Dibandingkan AI Ketika Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/624/2920112/fisikawan-punya-ide-nyeleneh-ingin-kirim-dna-ke-bulan-untuk-alien-RNmrn4Qj9D.jpg
Fisikawan Punya Ide Nyeleneh, Ingin Kirim DNA ke Bulan untuk Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/65/2918938/ahli-biologi-temukan-virus-vampir-cemari-tanah-dan-tanaman-lS3ycOTfUp.jfif
Ahli Biologi Temukan Virus Vampir Cemari Tanah dan Tanaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/624/2918240/peneliti-temukan-oksigen-mungkinkah-ada-kehidupan-di-planet-venus-7uDkdmGmTK.jpg
Peneliti Temukan Oksigen, Mungkinkah Ada Kehidupan di Planet Venus?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement