HOME EDUKASI KAMPUS

Rektor UNS Yakin Wisudawan Siap Taklukan Rintangan di Masa Depan

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |10:37 WIB
Rektor UNS Yakin Wisudawan Siap Taklukan Rintangan di Masa Depan
Rektor UNS Yakin Wisudawan Siap Taklukan Rintangan Masa Depan. (Foto: Okezone.com/College Cures)
A
A
A

JAKARTA - Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Jamal Wiwoho menilai, Wisuda UNS Periode VIII Tahun 2023 terasa spesial karena bertepatan dengan Peringatan 95 tahun Hari Sumpah Pemuda.

Di hadapan Wisudawan, Jamal menyampaikan bahwa peringatan ini relevan dengan semangat dan kerja keras 1.449 wisudawan yang sebentar lagi akan berkiprah bersama dan bergandengan tangan memajukan bangsa Indonesia.

"Saya percaya, meskipun keadaan masa depan masih saja sulit diprediksi, para lulusan UNS akan berhasil menaklukkan setiap rintangan dan ujian dengan bekal percaya diri, tekad yang kuat, dan potensi yang dimiliki," ujar Jamal, Minggu (29/10/2023).

Kerja keras dan semangat wisudawan dibuktikan dengan prestasi membanggakan. Hal ini karena jumlah Wisudawan UNS periode VIII berpredikat dengan pujian atau cumlaude mencapai 72,7%. Prof. Jamal menegaskan, tingginya jumlah wisudawan cumlaude menandakan bahwa kualitas akademik di UNS menunjukkan tren yang semakin baik.

Pernyataan Jamal ini relevan dengan pengakuan lembaga pemeringkatan dunia Time Higher Education (THE) World University Ranking (WUR) 2023 yang menempatkan UNS sebagai ranking 7 kampus terbaik di Indonesia.

"Semoga kehadiran dan kontribusi Saudara akan menjadi poin positif bagi UNS yang akan terus berjuang berada di posisi 10 besar kampus terbaik di Indonesia dan mencapai target 500 top ranking kampus di dunia," tutur Prof. Jamal.

Rektor UNS tersebut juga berpesan, para wisudawan akan merasakan sensasi perjalanan hidup yang sesungguhnya. Babak baru telah menunggu mereka dan akan menjadi ajang pembuktian kekuatan ilmu dan keterampilan yang telah dimiliki. Keterampilan dan ilmu yang dimiliki harus digunakan untuk melayani dan membantu kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Setelah ini, status wisudawan akan berubah menjadi Alumni UNS. Sudah selayaknya jika almamater UNS menaruh harapan agar kiprah mereka dimanapun berada tetap memberi manfaat bagi UNS dan masyarakat luas.



