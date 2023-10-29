Wisuda Mahasiswa UNS, 1.054 Lulusan Raih Predikat Cumlaude

JAKARTA — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mewisuda 1.449 wisudawan periode VIII tahun 2023. Sebanyak 1.054 lulusan meraih predikat cumlaude atau dengan pujian.

Kelulusan terdiri dari Program Doktor, Magister, Pendidikan Dokter Spesialis, Sarjana, dan Diploma. Wisuda luring yang digelar pada Sabtu 28 Oktober 2023 di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS.

Wisudawan tersebut terdiri atas 21 wisudawan Program Doktor, 101 wisudawan Program Magister, 10 wisudawan Program Pendidikan Dokter Spesialis, 35 wisudawan Program Profesi Insinyur, 773 wisudawan Program Sarjana, 43 wisudawan Program Diploma IV, dan 466 wisudawan Program Diploma III.

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S., selaku Plt. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS dalam sambutannya melaporkan bahwa terdapat lulusan-lulusan dengan capaian luar biasa. Lulusan tercepat program doktor diraih oleh Doktor Panji Achmad dari Program Studi (Prodi) S-3 Ilmu Hukum dengan lama studi 2 tahun 6 bulan. Ia lulus dengan IPK 3,91. Lulusan termuda program doktor diraih Gregorius Yoga Panji Asmara dari Prodi S-3 Ilmu Hukum dengan usia sampai saat lulus adalah 28 tahun 11 bulan.

Lulusan tercepat program magister diraih oleh Atika Afniratri, M.K.M., dari Prodi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan masa studi 1 tahun 5 bulan. Ia lulus dengan meraih IPK 3,94. Lulusan termuda program magister diraih oleh Diah Ayu Safitri, M.Pd., dari Prodi S-2 Pendidikan Matematika dengan usia sampai saat lulus adalah 23 tahun 9 bulan.

Adapun lulusan tercepat program sarjana diraih oleh Hanifah Rahma Harumi, S.Ked., dari Prodi Kedokteran dengan masa studi 3 tahun 5 bulan. Ia lulus dengan meraih IPK 3,44. Lulusan termuda program sarjana diraih oleh Lutfi Dwi Puspitasari, S.Pd., dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan usia saat lulus adalah 20 tahun 9 bulan.

Sementara pada jenjang Diploma IV, lulusan tercepat dan termuda diraih oleh Isnaini Almar’atus Solikhah Ramadanti, dari Prodi D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ia lulus dengan masa studi 3 tahun 11 bulan. Ia lulus dengan meraih IPK 3,85. Lulusan termuda diperoleh Sanaz Alya Az-Zara, S.Tr.Sos., dari Prodi D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil dengan usia pada saat lulus 21 tahun 5 bulan.

Pada jenjang Diploma III, lulusan tercepat diperoleh Desy Setianingsih, A.Md., dari Prodi D-3 Farmasi dengan lama studi 2 tahun 8 bulan. Ia lulus dengan meraih IPK 3,71. Lalu, lulusan termuda Program Diploma III diraih oleh Anasti Cahya Adisti, A.Md., dari Prodi D-3 Keuangan dan perbankan. Ia lulus pada usia 20 tahun.