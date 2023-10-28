Cara Manfaatkan Media Digital untuk Majukan Kebudayaan Lokal

JAKARTA - Kepala Balai Media Kebudayaan (BMK), Kemendikbudristek, Retno Raswaty, mengatakan bahwa perkembangan teknologi yang makin pesat seharusnya justru membantu kinerja pemajuan kebudayaan. Terbukti, telah banyak pegiat dan komunitas budaya yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan profesinya.

“Penyebarluasan konten kebudayaan melalui media digital sekaligus menjadi cara untuk menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung kesantunan dan kearifan kepada dunia. Oleh sebab itu, penting agar seluruh pihak bersama-sama melestarikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk kreasi berbasis budaya,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/10/2023).

Teknologi digital, menurut Retno, memudahkan penyebarluasan informasi kerja kebudayaan.

“Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, terus menyokong upaya pemajuan kebudayaan oleh masyarakat yang adaptif dengan media digital. Salah satunya melalui penyediaan Dana Abadi Indonesiana bagi pegiat dan komunitas budaya yang dapat diakses melalui platform digital,” ujar Retno.