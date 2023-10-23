Biaya Sekolah Pengacara Bisa Tembus Ratusan Juta Rupiah

JAKARTA – Biaya sekolah pengacara perlu kamu simak jika ingin menjadi pengacara di kemudian hari. Biaya pendidikannya cukup fantastis.

Pengacara ataupun advokat ternyata memiliki tahapan yang berbeda saat pelaksanaannya. Ketika profesi lainnya hanya memerlukan sarjana saja, untuk pengacara ataupun advokat nantinya memerlukan pendidikan tambahan untuk para pengacara, yaitu PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

BACA JUGA: Mantan Pengacara Donald Trump Mengaku Bersalah Atas Dakwaan Campur Tangan Pilpres

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023) bahwa jika mengikuti/menghitung biaya awal dari sarjana hingga PKPA tersebut, biayanya bisa mencapai Rp100.000.000 hingga Rp175.000.000. Biaya ini bisa bervariasi akan universitas yang dituju dan Lembaga PKPA nantinya.

PKPA ini merupakan pendidikan pencetus para pengacara, dimana nantinya para lulusan dari PKPA akan mengucapkan sumpah pengacara saat selesai ujian dan magang nantinya. Orang awam bisa mengikuti pendidikan ini, tapi tidak akan mengikuti hingga akhir, yaitu saat ujian, pengucapan janji pengacara, ataupun beracara sebagai advokat.

BACA JUGA: