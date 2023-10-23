Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Lebih Pintar dari Hiu, Seberapa Cerdas Orca si Paus Pembunuh?

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |11:19 WIB
Lebih Pintar dari Hiu, Seberapa Cerdas Orca si Paus Pembunuh?
Seberapa cerdas otak orca? (Foto: New Scientist)
JAKARTA - Pencinta paus, pasti kenal dengan Orca. Dikenal sebagai paus pembunuh, orca adalah salah satu makhluk laut yang paling sukses. Di setiap lautan, orca berada di puncak rantai makanan. Salah satu alasan di balik kesuksesan besar mereka adalah kecerdasan mereka yang luar biasa.

Dilansir dari Science Times, Senin (23/10/2023), paus pembunuh memiliki kehidupan sosial yang sangat berbeda dan kaya. Mereka juga mampu menerapkan berbagai strategi berburu untuk mengalahkan makhluk lain, termasuk hiu putih besar dan paus biru. Ini saja sudah menunjukkan betapa pintarnya makhluk air ini.

 BACA JUGA:

Ciri Kecerdasan Orca

 

Tanda lain dari kecerdasan orca dapat ditemukan dalam dialek unik mereka. Yang membuat hal ini menarik adalah bahwa setiap pod mempunyai panggilan tersendiri, yang dapat disamakan dengan berbagai dialek bahasa tertentu. Orca mampu menirukan suara-suara baru yang dapat membantu mereka membentuk dialek tersebut.

Menariknya, paus pembunuh mempunyai ritual sosial yang cukup kompleks. Mereka bahkan mempunyai praktik yang oleh para peneliti disebut sebagai "upacara penyambutan". Praktek ini melibatkan orca yang berbaris membentuk dua baris dan kemudian jatuh seluruhnya.

 

Dalam suatu peristiwa tertentu, penyambutan terjadi bersamaan dengan kelahiran. Pada tahun 2020, tiga kelompok orca bersatu kembali di perbatasan Selat Juan de Fuca antara Kanada dan AS. Paus pembunuh kemudian bersiul dan mengklik satu sama lain, dan kemudian seekor orca yang sedang hamil melahirkan seekor anak sapi.

Para orca rupanya tidak mencari makan dan berada di sana hanya untuk bersosialisasi pada hari kelahiran anak paus tersebut.

