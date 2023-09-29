Fakta Unik, Ini Alasan Alga Laut Sering Menempel di Kepala Paus

Fakta unik pada kepala paus, terdapat alga yang menempel (Foto: WA Western Whale Watch Australia)

JAKARTA – Pernah melihat kepala paus secara detail? Ternyata ada alga atau ganggang lho di kepalanya. Unik bukan?

Dilansir dari Science Alert, Jumat (29/9/2023) bahwa kejadian ini sering dikaitkan bahwa paus bermain-main dengan alga. Alasannya ada 2, karena paus sedang bermain, dan yang kedua adalah paus sedang menggaruk bagian yang gatal.

Terkadang, kita memiliki bagian tubuh yang gatal, sama seperti hewan-hewan lainnya. Ambil contoh dengan sapi, sapi akan lebih akan berlama-lama di alat pembersih sapi, karena sapi tersebut merasa gatalnya hilang dan tentu saja, itu menyenangkan bagi sapi. Sama halnya dengan paus, mereka tidak bisa menggaruk bagian gatalnya, sehingga dia menggunakan rumput laut.

Mengapa alga laut?

Alga laut adalah tumbuhan yang lumayan kuat, dan mampu dicabut oleh paus.

Kebanyakan video dan foto diambil saat migrasi adalah paus bungkuk, dan tak heran paus bungkuk adalah salah satu spesies yang sering ditemui. Beberapa drone diterbangkan untuk mempelajari perilaku paus. Selama paus memainkannya alganya, paus sering mengangkat alga tersebut, lalu memainkannya diatas kepalanya yang rata.

BACA JUGA:

Terkadang, ditemukan juga alga ini dimainkan beberapa paus lainnya. sehingga terlihat mereka bermain dengan alga tersebut dengan cara memutar, menaikan alga itu bersama-sama.