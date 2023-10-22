Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bidik Gelar Doktor, Ashanty Mulai Kuliah Offline S3 di Unair

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |19:50 WIB
Bidik Gelar Doktor, Ashanty Mulai Kuliah Offline S3 di Unair
Ashanty bersama teman kuliah S3 mulai kuliah offline di Unair (Foto: Instagram Ashanty)
A
A
A

JAKARTA - Istri Anang Hermansyah, Ashanty, tengah melanjutkan kuliah ke jenjang S3 di Universitas Airlangga. Kini ibu sambung Aurel Hermansyah itu tengah menikmati masa kuliah perdana untuk meraih gelar Doktor. 

Dia membagikan momen dirinya perdana kuliah offline di Universitas Airlangga.

 BACA JUGA:

Momen itu dibagikan Ashanty di akun TikTok pribadinya. Terlihat, dia terlihat enjoy di momen perdana ngampus secara langsung.

“Perdana aku kelas offline langsung ke kampusnya,” tulis Ashanty, Minggu (22/10/2023).

Ashanty terlihat hadir di kelas secara langsung sembari mengenakan almamater kampus tersebut. Ibu dua anak ini juga membaur dengan mahasiswa lainnya yang juga menimba ilmu demi mendapat gelar S3.

"Sekelas perempuannya hanya berenam dan tetap solid," tulis Ashanty.  

Terlihat Ashanty begitu menikmati momen perdana dirinya ngampus dan berbaur dengan rekan-rekan lainnya.

Momen Ashanty perdana kuliah offline di Universitas Airlangga itu pun mengundang komentar para netizen di TikTok. 

