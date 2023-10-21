Advertisement
Universitas Bakrie Beri Pelatihan untuk UMKM

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |16:24 WIB
Universitas Bakrie Beri Pelatihan untuk UMKM
Universitas Bakrie berikan pelatihan UMKM (Foto: Dokumentasi Univ Bakrie)
JAKARTA - Universitas Bakrie memberikan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagaimana diketahui, UMKM terus berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada tahun 2022, kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Sayangnya, dalam memajukan usahanya, pemilik UMKM menemui tantangan yang tidak sedikit.

Salah satunya berkaitan dengan pemasaran dan promosi. Kehadiran media digital untuk mendukung promosi sebuah usaha sebenarnya menjadi angin segar karena biaya promosi lebih rendah dari media massa.

Melihat kondisi tersebut, Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie gelar CSR Komunikasih pelatihan “Pengelolaan Media Sosial dalam Membangun Branding untuk Janda dan Dhuafa Pelaku UMKM Binaan Baitul Maal Hidayatullah”, pada Jumat dan Sabtu, 20-21 Oktober 2023 bertempat di Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat. Komunikasih merupakan wadah pelaksanaan kegiatan CSR Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie untuk mendukung pencapaian SDGs. Kegiatan ini kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“CSR Komunikasih merupakan bentuk kontribusi Ilmu Komunikasi kepada masyarakat. Kami mengajak mahasiswa untuk bisa menerapkan ilmu yang didapat di kelas untuk diimplementasikan di masyarakat. Dan penting juga untuk mengasah kepedulian mahasiswa terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie Mirana Hanathasia, Sabtu (21/10/2023).

