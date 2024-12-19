Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Lestarikan Budaya, Gen Z Pelajari 14 Tradisi Pernikahan Nusantara 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |23:20 WIB
Lestarikan Budaya, Gen Z Pelajari 14 Tradisi Pernikahan Nusantara 
Lestarikan Budaya, Gen Z Pelajari 14 Tradisi Pernikahan Nusantara  (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie menggelar Festival Seni Budaya Bakrie (VALSKRIE) 2024 bertema “Pusaka Nusantara”. Festival ini mempersembahkan 14 tradisi pernikahan adat dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai sorotan utama.
Acara ini merupakan luaran karya dari Mata Kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Menurut data dari BPS (2021), minat terhadap pernikahan adat tradisional di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pernikahan bergaya modern, seperti pernikahan internasional, semakin populer, sejumlah survei menunjukkan bahwa banyak pasangan muda yang kembali memilih pernikahan tradisional karena nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya. Dalam
konteks ini, VALSKRIE 2024 hadir untuk menghidupkan kembali dan
memperkenalkan tradisi pernikahan adat kepada generasi muda agar bisa lebih memahami dan mengapresiasi keanekaragaman budaya Nusantara.
Festival ini menghadirkan rangkaian pertunjukan yang menampilkan prosesi pernikahan dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Adat Batak, Adat Bugis, Adat Yogyakarta, Adat Aceh, Adat Solo, Adat Samin, Adat Bali, Adat Lampung, Adat Palembang, Adat Padang, Adat Dayak, Adat Sunda, Adat Betawi, Adat Nduga.
“Ke-14 tradisi pernikahan ini bukan hanya bentuk perayaan budaya, tetapi juga merupakan upaya untuk menerapkan nilai experiential learning selama berkuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie. Lebih dari 200 mahasiswa dibawah bimbingan para dosen bekerja sama menggelar festival seni budaya sambil mengenalkan nilai-nilai luhur Nusantara kepada generasi muda. Kami ingin mahasiswa memahami budaya sebagai aset bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan”, ujar Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie Suharyanti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/65/3107743/bakrie-YSI0_large.jpg
Cara Universitas Bakrie dan Yayasan Buddha Tzu Chi Tingkatkan Literasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/65/3105018/universitas_bakrie-rFEu_large.jpg
Kolaborasi Universitas Bakrie dan Kampus Malaysia Hidupkan Sopan Santun di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/65/3043979/mahasiswa-bakrie-tanam-mangrove-berkontribusi-atasi-perubahan-iklim-DQwq0dFOb4.jpg
Mahasiswa Bakrie Tanam Mangrove, Berkontribusi Atasi Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/65/3043735/pasar-santa-jadi-markas-gen-z-XPYrglKpui.jpg
Pasar Santa Jadi Markas Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/65/3043729/jalan-jalan-ke-holeo-golf-dan-museum-cocok-banget-untuk-anak-muda-CbbdVS5J1T.jpg
Jalan-Jalan ke Holeo Golf dan Museum Cocok Banget untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/65/3030257/dear-mahasiswa-ini-peran-penting-visual-dalam-jurnalisme-modern-CUVNuIn2Dq.jpg
Dear Mahasiswa, Ini Peran Penting Visual dalam Jurnalisme Modern
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement