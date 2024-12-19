Lestarikan Budaya, Gen Z Pelajari 14 Tradisi Pernikahan Nusantara

JAKARTA – Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie menggelar Festival Seni Budaya Bakrie (VALSKRIE) 2024 bertema “Pusaka Nusantara”. Festival ini mempersembahkan 14 tradisi pernikahan adat dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai sorotan utama.

Acara ini merupakan luaran karya dari Mata Kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Menurut data dari BPS (2021), minat terhadap pernikahan adat tradisional di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pernikahan bergaya modern, seperti pernikahan internasional, semakin populer, sejumlah survei menunjukkan bahwa banyak pasangan muda yang kembali memilih pernikahan tradisional karena nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya. Dalam

konteks ini, VALSKRIE 2024 hadir untuk menghidupkan kembali dan

memperkenalkan tradisi pernikahan adat kepada generasi muda agar bisa lebih memahami dan mengapresiasi keanekaragaman budaya Nusantara.

Festival ini menghadirkan rangkaian pertunjukan yang menampilkan prosesi pernikahan dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Adat Batak, Adat Bugis, Adat Yogyakarta, Adat Aceh, Adat Solo, Adat Samin, Adat Bali, Adat Lampung, Adat Palembang, Adat Padang, Adat Dayak, Adat Sunda, Adat Betawi, Adat Nduga.

“Ke-14 tradisi pernikahan ini bukan hanya bentuk perayaan budaya, tetapi juga merupakan upaya untuk menerapkan nilai experiential learning selama berkuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie. Lebih dari 200 mahasiswa dibawah bimbingan para dosen bekerja sama menggelar festival seni budaya sambil mengenalkan nilai-nilai luhur Nusantara kepada generasi muda. Kami ingin mahasiswa memahami budaya sebagai aset bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan”, ujar Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie Suharyanti.