Daftar 5 Kampus Keperawatan Terbaik di Indonesia 2023

JAKARTA - Sejumlah kampus keperawatan di Indonesia masuk dalam daftar peringkat terbaik. Kampus keperawatan mencetak para perawat yang merupakan garda terdepan bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

Peringkat kampus terbaik versi EduRank 2023, dikutip Kamis (19/10/2023), Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI), menduduki peringkat 1 di Indonesia, peringkat 36 di Asia serta peringkat 379 di dunia. Menyusul kampus ternama lainnya, seperti UGM di urutan kedua, UNAIR di urutan ketiga, UNPAD di urutan ke empat serta UNDIP di urutan kelima.

Pemeringkatan EduRank.org didasarkan pada reputasi, kinerja penelitian, serta dampak oleh alumni dengan rincian data penelitian di bidang Keperawatan sebanyak 1,3 juta kutipan yang diterima oleh 805 ribu makalah akademis yang dibuat oleh 60 universitas di Indonesia digunakan untuk menghitung rating publikasi, yang kemudian disesuaikan dengan tanggal rilis dan ditambahkan ke skor akhir.

Selain dinobatkan menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan terbaik di Indonesia veris EduRank, saat ini seluruh program studi di FIK UI meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAPM-PTKes) serta untuk Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners juga telah terakreditasi internasional dari Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) dan Asean University Network (AUN QA).

EduRank, sebagai lembaga peringkat pendidikan terkemuka, telah mempertimbangkan sejumlah faktor yang ketat, termasuk keunggulan akademis, kualitas pengajar, penelitian yang relevan, fasilitas mahasiswa, dan dampak positif terhadap komunitas keperawatan dalam menentukan peringkat ini. Pengakuan ini adalah hasil dari dedikasi FIK UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ini. Fakultas ini telah mengukir prestasi dengan program pendidikan berkualitas tinggi, kurikulum inovatif, dan penelitian berdampak tinggi yang terus memajukan praktik keperawatan di Indonesia.

"Kami dengan rendah hati menerima pengakuan ini, yang mencerminkan komitmen FIK UI untuk keunggulan dalam pendidikan keperawatan. Ini adalah pencapaian kolaboratif yang menghargai kerja keras, semangat inovasi, dan dedikasi staf pengajar, mahasiswa, dan seluruh komunitas FIK UI," ucap Dekan FIK UI Agus Setiawan, dalam keterangan resmi kepada Okezone.

FIK UI akan terus memajukan pendidikan dan penelitian dalam ilmu keperawatan, menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk meraih kesuksesan di dunia profesional dan berkontribusi pada peningkatan perawatan kesehatan di Indonesia. Saat FIK UI terus mencapai prestasi baru dalam pendidikan keperawatan dan riset, institusi ini tetap berkomitmen pada visi kami, yaitu menjadi pusat pengembangan IPTEK keperawatan yang adaptif, peka budaya, dan berdaya saing untuk berkontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia pada tahun 2035.

“Ini adalah dengan kebanggaan besar bahwa FIK UI menerima pengakuan internasional bergengsi ini dan akan berfungsi sebagai inspirasi bagi kemajuan dan inovasi berkelanjutan di bidang keperawatan,” kata Agus.