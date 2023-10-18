Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Burung Hantu Bisa Dijinakkan?

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |06:18 WIB
Apakah Burung Hantu Bisa Dijinakkan?
Apakah Burung Hantu Bisa Dijinakkan? (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Apakah burung hantu bisa dijinakkan? Tentu ini mengundang rasa penasaran. Terlebih lagi burung hantu yang memiliki nama ilmiah Strigiformes adalah kelompok burung yang merupakan kelompok hewan malam dan termasuk burung buas.

Mereka memiliki beragam ukuran, penampilan, dan kebiasaan makan. Salah satu ciri khas utama burung hantu adalah mata besar mereka, yang memberikan penglihatan yang luar biasa pada malam hari.

Namun, apakah burung hantu bisa dijinakkan? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk memiliki burung hantu sebagai hewan peliharaan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas apakah burung hantu bisa dijinakkan, dan jika iya, beberapa tips untuk melakukannya dengan aman.

Apakah Burung Hantu Bisa Dijinakkan?

Burung hantu adalah makhluk yang sangat menarik, namun perlu diingat bahwa mereka adalah hewan liar dengan naluri dan kebutuhan alami yang unik.

Meskipun ada beberapa spesies burung hantu yang lebih cenderung beradaptasi dengan kehidupan bersama manusia, menjinakkan burung hantu bisa menjadi tugas yang sulit dan memerlukan pengetahuan yang memadai.

Beberapa spesies burung hantu jenis burung hantu kerucut (Eastern Screech Owl) atau burung hantu sawah (Barn Owl), cenderung lebih mudah untuk dijinakkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mencoba menjinakkannya, karena burung hantu merupakan makhluk yang memerlukan perhatian dan perawatan khusus.

