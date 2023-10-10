Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Ini yang Paling Ditakuti Burung Hantu

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |22:20 WIB
Ternyata Ini yang Paling Ditakuti Burung Hantu
Ternyata ini yang paling ditakuti burung hantu (Foto: Instagram @dan_the_ripper)
A
A
A

 

JAKARTA - Ternyata ini yang paling ditakuti burung hantu. Hampir semua jenis burung yang hidup di muka bumi ini memiliki keunikan masing-masing. Burung hantu terdengar menyeramkan ini tak terlalu menakutkan bila dibandingkan dengan burung lainnya.

Burung hantu adalah hewan yang terkenal dengan mitos-mitos yang melekat pada keberadaannya. Banyak orang yang percaya bahwa kedatangan burung hantu merupakan pemberi firasat buruk. Burung hantu sering dinyanyikan anak-anak dan mereka tidak takut sama sekali.

 BACA JUGA:

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (10/10/2023), banyak yang beranggapan burung hantu merupakan hewan peliharaan hantu atau penjelmaan hantu. Hal tersebut karena burung hantu merupakan hewan nokturnal, predator, dan mengeluarkan suara menyeramkan.

Selain identik dengan hal mistis, ternyata burung hantu memiliki sejumlah fakta menarik. Apa saja?

Terbang dengan Senyap

Burung hantu dapat terbang tanpa mengeluarkan suara. Burung hantu memiliki bulu khusus yang berfungsi memecah turbulensi menjadi arus yang lebih kecil sehingga meredam suara saat terbang. Permukaan sayap yang lebar dan tubuh ringan membuat burun ini dapat terbang tanpa suara. Hal ini memungkinkan mereka bisa mengintai mangsa dengan lebih mudah.

 BACA JUGA:

Menelan Mangsa Secara Utuh

Burung hantu merupakan pemangsa yang ganas. Mereka memangsa tikus, mamalia, serangga nokturnal, ikan, dan burung lain. Burung hantu bisa mudah menangkap dengan cakarnya dan meremukkan mangsanya sampai mati. Burung hantu akan mencabik - cabik tubuh mangsa atau menelan secara utuh. Ada bagian - bagian yang tak dapat dicerna seperti tulang, bulu dan gigi. Seekor burung hantu bisa memakan hingga 1.000 tikus dalam satu tahun.

Halaman:
1 2
