Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswa Penting Belajar Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jangan Apatis

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |22:16 WIB
Siswa Penting Belajar Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jangan Apatis
Siswa penting belajar pendidikan politik sejak dini (Foto: KPU)
A
A
A

JAKARTA - Menyambut tahun politik 2024, para guru dari berbagai wilayah di Indonesia memberikan pendidikan politik bagi siswa. Bagaimana pandangan guru terhadap pendidikan politik? Dan bagaimana langkah yang mereka lakukan dalam mengenalkan politik ke siswa?

Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Cahaya Guru pada Selasa (17/10/2023) bertajuk “Guru dan Pendidikan Politik”, para guru berdiskusi terkait kiat-kiat yang dilakukan untuk mengenalkan politik dan tantangan yang mereka hadapi. Webinar yang berlangsung selama 300 menit ini, dihadiri oleh pembicara yang menarik, mulai dari Staf Ahli Kemdikbudristek, Anggota Dewan Pembina PERLUDEM, Anggota KPU RI, hingga guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dari seluruh penjuru Indonesia.

"Kehidupan politik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari,” kata Guru mata pelajaran Sejarah dari SMAN 1 Pontianak, Kalimantan Baru, Rio Pratama.

 BACA JUGA:

Menurut Rio sayang sekali jika selama ini tenaga pendidik hanya memahami pendidikan demokrasi dan politik secara general. Padahal kegiatan politik hampir setiap hari dilakukan di dunia pendidikan, mulai dari saat berdiskusi, musyawarah, dan kegiatan lainnya. Baru saat musim pemilu, tenaga pendidik berusaha memahami secara mendalam. Dalam kesempatan ini, Rio berharap tenaga pendidik dapat memaknai demokrasi secara luas, tak hanya sebatas politik praktis dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat.

Seorang guru Bahasa Indonesia dari SMAK 8 Penabur Jakarta, Indah Nova Manurung, menjelaskan kondisi siswanya. Menurut Indah, guru bebas dalam memilih topik politik untuk mengenalkan pendidikan politik ke anak-anak di kelas. Maka dari itu penting bagi tenaga pendidik untuk mengenakan sisi baik dan netral dari politik itu sendiri.

"Kita punya hak istimewa. Apa yang mau kita sajikan ke anak kita,” jelasnya.

Jangan Apatis

Dalam mengenalkan pendidikan politik ini, Indah memiliki pengalaman mengesankan dimana seorang murid yang tadinya apatis pada politik karena prasangka buruk, setelah lulus SMA justru memilih Fakultas Hukum untuk melanjutkan pendidikannya karena tertarik untuk mendalami ilmu hukum. Hal ini membuktikan bahwa pandangan anak terhadap dunia politik dapat diarahkan dengan baik oleh tenaga pendidik.

Hal ini dibenarkan oleh Staf Ahli Bidang Regulasi Kemdikbudristek RI Nur Syarifah. Menurut Nur Syarifah, praktek politik kotor memang benar adanya, namun disinilah peran tenaga pendidik untuk meluruskan dan tetap memberi sisi politik yang baik karena masa depan politik negara kita terdapat di tangan para generasi muda. Nur Syarifah berpesan untuk tetap mengajarkan politik dalam pendidikan kewarganegaraan dengan sudut pandang yang baik dan benar.

“Peran pendidik adalah mengangkat isu politik aktual sebagai topik bahasan dengan menggunakan metode pemecahan masalah, dan melakukan simulasi proses berdemokrasi. Mari kembalikan politik sebagai pendidikan kewarganegaraan,” katanya.

 BACA JUGA:

Anggota Dewan Pembina PERLUDEM Titi Anggraini. Menurut Titi, dalam demokrasi harus ada pemenuhan hak warga negara, kebebasan sipil, social right, dan hak warga negara lainnya. Dimana hal ini, anak-anak dapat mengambil peran, karena anak mempunyai hak pilih. Karena KPU tidak mengijinkan kampanye di sekolah, maka orang yang berperan besar mengenalkan kondisi politik di Indonesia terdapat pada tenaga pendidik.

“Saya senang sekali, kita belajar demokrasi tidak hanya lewat pelajaran PKn, tapi bisa dikontekstualisasikan ke berbagai pelajaran,” kesan Titi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement