HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UNS Buka-bukaan soal Perkembangan Mobil Listrik di Indonesia

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |12:22 WIB
Mahasiswa UNS Buka-bukaan soal Perkembangan Mobil Listrik di Indonesia
Tim Bengawan UNS menciptakan berbagai inovasi kendaraan canggih termasuk ramah lingkungan (Foto: Instagram Tim Bengawan)
A
A
A


JAKARTA - Indonesia tengah gencar menekan polusi udara akibat gas buang emisi kendaraan. Salah satu solusinya adalah dengan beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik. Para peneliti muda pencipta desain dan prototipe kendaraan canggih yang tergabung dalam Bengawan Team Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memiliki pendapat terkait hal ini.

Menurut mereka saat ini masyarakat sudah semakin sadar dengan penggunaan mobil listri. Sebagian sudah mulai menggunakannya.

 BACA JUGA:

“Perkembangan mobil listrik di Indonesia sudah semakin banyak masyarakat yang aware terkait mobil listrik dan beralih sedikit demi sedikit menuju mobil listrik, terutama di kota-kota besar,” kata Ketua Tim Bengawan Tegar Aryoseno dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik (FT) saat berbincang dalam Special Dialogue Okezone, dikutip Senin (16/10/2023).

 Special Dialogue bersama Tim Bengawan UNS (Foto: Okezone)

Sayangnya, kata mereka, saat ini infrastruktur yang tersedia masih minim. Salah satunya terkait soal pengisian baterai.

“Akan tetapi, dengan minimnya infrastruktur untuk pengisian baterai mobil listrik membuat perkembangannya tidak meningkat secara signifikan,” kata dia.

Mengenal 2 Jenis Kendaraan Besutan Bengawan 

Nirankara merupakan kendaraan prototipe dari divisi Bengawan SEM yang diciptakan untuk mengikuti kompetisi mobil hemat energi internsional dari SEM (Shell Eco Marathon) dan nasional KMHE (Kontes Mobil Hemat Energi). Untuk Pancawala II merupakan mobil formula karya mahasiswa UNS yang diciptakan untuk mengikuti event Formula SAE yang pada tahun ini kita mengikuti Formula SAE Japan.

 Prototipe Tim Bengawan (Foto: Tim Bengawan UNS)

Perbedaannya adalah dari kompetisi yang diikuti, untuk Pancawala II mengikuti kompetisi Formula SAE Japan. Mobil ini berjenis yang sama dan berbentuk menyerupai seperti formula 1, akan tetapi karya mahasiswa dan mobil ini fokus dalam racing serta catatan waktu yang cepat.

Dan Nirankara mengikuti SEM (Shell Eco Marathon) dan KMHE (Kontes Mobil Hemat Energi), mobil ini dibentuk dan didesain ramping dan memanjang seperti kapsul untuk mencari keringanan dalam segi bobot agar dapat mencapai km yang lebih jauh dalam per liternya. Mobil ini didesain untuk mencari keiritan bahan bakar dengan menghitung tota jarak (km) yang ditempuh per liternya.

Halaman:
1 2
