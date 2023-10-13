Riwayat Pendidikan Jimin, Idol Kesayangan ARMY

JAKARTA – Para ARMY, fans BTS, selalu kagum dengan member yang satu ini. Adalah Park Ji-Min, yang juga merilis single solo. Bagaimana riwayat karier dan pendidikannya?

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (13/10/2023), kelahiran Geumjeong District, Busan ini ternyata mengikuti SD di Busan’s Hodong Elementary School dan melanjutkan sekolahnya di Yonsan Middle School. Saat SMP, Jimin mengikuti akademi Just Dance, di mana ia mempelajari Gerakan “popping” dan “locking”.

Setelah selesai sekolah, Jimin melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi, yaitu Busan High School of Arts dengan mengambil jurusan contemporary dance. Semasa saat berkuliah, ia mendapatkan pujian tertinggi dari gurunya atas menjadi murid berprestasi dalam jurusannya.

Atas prestasi dan memberikan saran untuk mengikuti agensi entertainment, dari situlah tersebut untuk mendaftarkan ke agensi Big Hit Entertainment, tempat BTS terbentuk. Setelah lulus audisi pada tahun 2012, jimin pindah ke Korean Arts High School dan lulus pada tahun 2014