Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Jimin, Idol Kesayangan ARMY

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |09:30 WIB
Riwayat Pendidikan Jimin, Idol Kesayangan ARMY
Riwayat pendidikan Jimin BTS (Foto: HYBE)
A
A
A

JAKARTA – Para ARMY, fans BTS, selalu kagum dengan member yang satu ini. Adalah Park Ji-Min, yang juga merilis single solo. Bagaimana riwayat karier dan pendidikannya?

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (13/10/2023), kelahiran Geumjeong District, Busan ini ternyata mengikuti SD di Busan’s Hodong Elementary School dan melanjutkan sekolahnya di Yonsan Middle School. Saat SMP, Jimin mengikuti akademi Just Dance, di mana ia mempelajari Gerakan “popping” dan “locking”.

Setelah selesai sekolah, Jimin melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi, yaitu Busan High School of Arts dengan mengambil jurusan contemporary dance. Semasa saat berkuliah, ia mendapatkan pujian tertinggi dari gurunya atas menjadi murid berprestasi dalam jurusannya.

 BACA JUGA:

Atas prestasi dan memberikan saran untuk mengikuti agensi entertainment, dari situlah tersebut untuk mendaftarkan ke agensi Big Hit Entertainment, tempat BTS terbentuk. Setelah lulus audisi pada tahun 2012, jimin pindah ke Korean Arts High School dan lulus pada tahun 2014

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/65/3178843/raisa-8akD_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559/purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178418/ainul-XqoE_large.jpg
Riwayat Pendidikan Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yang Kini Lagi Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178409/pablo-sjma_large.jpg
Ini Pendidikan Artis Terkaya Pablo Benua yang Kini Terseret Dugaan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247/andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177150/glenny-s2lY_large.jpg
Ini Pendidikan Glenny Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia yang Juga Teman Dekat Prabowo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement