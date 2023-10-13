Simak, Prospek Kerja Lulusan STAN

JAKARTA - Prospek kerja lulusan STAN menarik disimak. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN menjadi salah satu sekolah kedinasan favorit di tanah air. Pendidikan kedinasan kini banyak menjadi pilihan siswa ketika lulus SMA/SMK.

Pada sistem seleksi sekolah kedinasan tahun ini, PKN STAN memakai nilai ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai salah satu syarat. Setelah selesai proses seleksi administrasi maka tahapannya berlanjut ke Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) kemudian dilanjut tes kesehatan, kebugaran, dan tes psikologi.

Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023), secara umum dan sebagian besar lulusan STAN akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan, namun sebagian lainnya juga ditempatkan di instansi pemerintah lain.

Prospek Kerja dan Penempatan Lulusan STAN

Direktorat Bea Cukai

Ketika kamu memilih jurusan bea dan cukai di PKN STAN, ketika kamu nanti lulus, kamu akan bekerja di Direktorat Bea dan Cukai. Nanti kamu bisa ditempatkan di bagian pelabuhan atau di bandara yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai pastinya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Lulusan STAN yang ditempatkan di kantor DJP bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Lulusan STAN yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan bertugas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN)

Selanjutnya, lulusan STAN juga akan ditugaskan di Ditjen Perbendaharaan yang mana akan terlibat dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.