Alasan Burung Hantu Bisa Memutarkan Kepalanya hingga 360 Derajat

JAKARTA- Mengulik alasan burung hantu bisa memutarkan kepalanya hingga 360 derajat sangatlah unik. Pasalnya, tidak semua spesies burung memiliki kemampuan yang sama seperti burung hantu.

Jurnal penelitian Sceleton Morphological Description of Javanese Celepuk Male (Otus angelina) tahun 2018 menyebutkan bahwa, burung hantu bisa memutar kepalanya hingga 360 derajat.

Lantas apa alasan burung hantu bisa memutarkan kepalaya hingga 360 derajat? Ternyata memiliki fleksibilitas anatomi tubuh serta 14 tulang belakang di leher, yang membantu mereka mengubah kepala dengan cepat dan dramatis.

Mereka juga memiliki satu sambungan oksipital yang terhubung dengan tulang tengkuk di leher. Artinya hanya ada satu tulang di atas tulang punggung burung hantu. Ini memungkinkan burung hantu untuk melakukan rotasi kepala dengan bantuan kolom tulang belakang mereka.

Berbeda dengan manusia yang memiliki dua sambungan tulang leher. Sehingga perputaran kepala manusia lebih terbatas.

Struktur leher burung hantu juga dijelaskan dalam Forest Preserve District of Will County yakni, burung hantu memiliki struktur leher vertebrae lebih banyak dari manusia. Sehingga mereka memiliki rentang gerak lebih luas.