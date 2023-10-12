Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kuliah 5 Tahun Bisa Dapat 2 Gelar, S1 dan S2

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |06:12 WIB
Kuliah 5 Tahun Bisa Dapat 2 Gelar, S1 dan S2
Kuliah 5 Tahun Bisa Dapat 2 Gelar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kuliah 5 tahun bisa dapat dua gelar sekaligus yaitu S1 dan S2. Hal ini yang tengah disosialisasikan Insitut Teknologi Bandung (ITB).

Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB melakukan sosialisasi mengenai Penjelasan Program Integrasi Sarjana-Magister (PISM).

PISM adalah program yang memungkinkan mahasiswa menempuh pendidikan S1 dan S2 dalam waktu lima atau lima setengah tahun.

Program ini ditujukan kepada semua mahasiswa SAPPK yang berminat dan memenuhi persyaratan tertentu. PISM dimulai pada semester 5 sehingga mahasiswa S1 sudah bisa mengambil beberapa mata kuliah S2.

Wakil Dekan Bidang Akademik SAPPK Aswin Indraprastha menjelaskan bahwa PISM adalah program unggulan ITB yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa S1 menyelesaikan jenjang magister dalam waktu yang lebih singkat.

"Salah satu keunggulan program PISM adalah penghematan waktu dan biaya kuliah," katanya seperti dilansir laman resmi ITB, Jakarta, Jumat (13/7/2023).

Mahasiswa PISM hanya perlu membayar biaya perkuliahan S1 selama satu tahun pada tahun pertama program PISM, sementara biaya kuliah S2 akan setara dengan biaya kuliah S1.

Selain itu, mahasiswa PISM juga memiliki kesempatan mendapatkan beasiswa Ganesha Talent Assistanship (GTA) untuk keringanan biaya kuliah.

Program PISM juga mendorong integrasi tugas akhir dan tesis antara S1 dan S2. Dengan demikian, topik penelitian bisa berlanjut dari tugas akhir ke tesis, dan mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen sebagai asisten kuliah atau riset.

Halaman:
1 2
