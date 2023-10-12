UPI Luluskan 18 Mahasiswa Asing dari Italia hingga Ghana, Tempuh Pendidikan S1-S3

BANDUNG - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mewisuda 18 mahasiswa asing dari berbagai negara, seperti Italia, Ghana, China, Uzbekistan, Thailand, dan Korea Selatan. Mereka telah berhasil menyelesaikan pendidikan jenjang S1, S2, dan S3.

UPI juga sudah membuat MoU dengan sebuah perusahaan di China. Mereka akan mengirim mahasiswa ke UPI sekitar 200-an orang. Kemudian, dengan Uzbekistan juga sudah melakukannya dan mereka akan kirim lebih banyak lagi.

Mayoritas lulusan mahasiswa internasional UPI mengambil jurusan manajemen, pendidikan ekonomi, linguistik, sisanya pendidikan Bahasa. Rektor UPI Solehuddin mengatakan, secara keseluruhan wisuda pada gelombang 3 tahun ini merupakan jumlah terbanyak yaitu 6407 orang.

“Ya upaya ini tentu terus harus ditingkatkan lagi karena belum memenuhi harapan kita. Jadi kalau misalnya kita berharap ada 1% dari seluruh mahasiswa UPI yang sekian puluh ribu itu masih kurang. Oleh karena itu, disamping melakukan apa yang harus kita lakukan, tentunya bagaimana kita memberikan informasi yang luas kepada khalayak luas, juga kita harus menjaga kualitas, karena dengan terjaganya kualitas itu secara otomatis akan menjadi alat bagi kita untuk menebarkan nama UPI keseluruhan,” kata Solehuddin dikutip Kamis (12/10/2023).

Tahun ini, UPI mewisuda 6407 orang dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari dengan rincian, untuk jenjang pendidikan lulusan D-3 (Diploma) sebanyak 157 orang, lulusan S-1 (Sarjana) sebanyak 5401 orang, lulusan S-2 (Magister) sebanyak 674 orang, dan lulusan S-3 (Doktor) sebanyak 175 orang. Solehuddin menyatakan, wisuda adalah momen penting yang mencerminkan pencapaian luar biasa para lulusan. Mereka bukan hanya sekadar menerima gelar akademik, tetapi juga menerima kunci untuk pintu masa depannya.

“Universitas Pendidikan Indonesia adalah tempat di mana para lulusan UPI tersebut tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, mengasah kemampuan kepemimpinan, dan menemukan hasratnya. Mereka telah menjadi bagian dari komunitas yang mendukung dan menginspirasi satu sama lain,” ujarnya.