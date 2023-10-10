PPI Dunia Tegaskan Mengabdi untuk Tanah Air Usai Lulus Studi

JAKARTA - Alumni-alumni Indonesia yang sudah menyelesaikan kuliah di luar negeri kini bersatu dalam organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia. Demi mendukung visi Indonesia 2045, mereka berjanji akan mengabdi untuk tanah air.

“Tanpa kontribusi, tanpa konsistensi, demografi Indonesia yang diimpi-impikan pada visi Indonesia 2045 akan menjadi catatan diatas kertas saja, tidak menjadi kenyataan. Inilah yang harus kita perjuangkan” jawab Choirul Anam, PPI Ceko (alumni dari Ceko) dan Ketua PPI 2021 di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

BACA JUGA:

Para alumni-alumni tetap bersedia kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Riset dari laporan Robert Walters, perusahaan perekrutan profesional terkait kesiapan orang Indonesia perantauan mengatakan bahwa dari 2020 hingga sekarang, 3 sampai 5 mahasiswa yang ditanya, menjawab bersedia kembali pulang.

“Mereka ingin kembali pulang ke Indonesia,” ujar Ahmad Aditiya, PPI Belanda yang juga Koordinator PPI Dunia periode saat ini.

“Wadah ketika pelajar mau pulang ini yang tidak ada, maka PPI dunia ini yang menjadi wadah mereka yang mau mengabdi bagi Indonesia,” ucapnya.