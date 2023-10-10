10 Kampus Swasta Pencetak CPNS Terbanyak

JAKARTA - Kampus swasta pencetak CPNS terbanyak menarik untuk disimak. Apalagi bagi kamu yang merupakan mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi swasta.

Pendaftar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) terdiri dari seleksi calon pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditutup pada 9 Oktober kemarin. Dikutip dari berbagai sumber Selasa, (10/10/2023), kurang dari seminggu penutupan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengungkap sejumlah instansi paling sepi dan paling banyak peminat untuk pengadaan tahun ini.

Melalui akun resmi Instagram @bkngoidofficial, BKN merinci sejumlah instansi dengan pelamar CPNS, PPPK Guru, PPPK Tenaga Kesehatan (Nakes), serta PPPK Teknis terbanyak dan tersepi. Mana saja yang merupakan pencetak CPNS terbanyak?

1. Universitas Pakuan

Universitas ini merupakan kelanjutan dari Universitas Bogor yang sebelumnya telah berdiri selama dua dekade. Ikut melebur perguruan tinggi swasta lain, seperti Akademi Pariwisata, IKIP PGRI, Akademi Bahasa Asing, dan lain-lain.

Universitas Pakuan (Unpak) mengantongi akreditasi B, namun beberapa program studinya, seperti ilmu hukum, akuntansi, administrasi pendidikan, manajemen, dan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup telah mendapat akreditasi A dari BAN-PT.

2. Politeknik Siber dan Sandi Negara

Perguruan tinggi negeri ini merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan hanya ada satu-satunya di Bogor. Lulusannya akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di BSSN atau instansi pemerintah lain, baik pusat maupun daerah.

3. Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Inilah satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang khusus mempelajari ilmu intelijen. Perguruan tinggi kedinasan ini berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara (BIN), dan berdiri tahun 2004. Mahasiswanya tak sedikit pun dipungut biaya alias 100 persen gratis. Lulusannya pun akan langsung direkrut oleh BIN.

4. Institut Tazkia

Perguruan tinggi Islam swasta ini menjadi incaran banyak calon mahasiswa karena kualitasnya yang sudah diakui di dunia pendidikan, terutama untuk bidang ekonomi syariah. Institut Tazkia bahkan pernah menyabet penghargaan sebagai Centre of Excellence Kampus Ekonomi Syariah dari Kementerian Agama.

5. Universitas Terbuka

Universitas ini termasuk salah satu yang terbaik di Bogor. UT Bogor telah mendapat akreditasi B, namun beberapa program studi ada yang telah mengantongi akreditasi A, seperti pendidikan matematika, manajemen, sosiologi, ilmu administrasi negara, akuntansi, pendidikan guru sekolah dasar, dan banyak lagi.