Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Alasan Kenapa Tak Boleh Pelihara Burung Elang

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |06:00 WIB
Alasan Kenapa Tak Boleh Pelihara Burung Elang
Alasan kenapa tak boleh pelihara burung elang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Alasan kenapa tak boleh pelihara burung elang menarik untuk disimak. Elang merupakan salah satu jenis burung predator atau pemangsa. Ada serangkaian alasan mengapa burung elang tidak boleh dipelihara.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (10/10/2023), elang juga menjadi hewan yang dilarang karena ini adalah hewan pemangsa. Selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya juga termasuk burung pemangsa.

Laporan Pet Keen mengatakan elang adalah burung pemangsa berukuran besar. Mereka memiliki paruh bengkok yang dirancang untuk merobek daging, dan mereka adalah burung berotot yang lebih besar dari kebanyakan burung pemangsa lainnya, kecuali burung nasar.

Makanan Elang

Tergantung pada spesies elang dan tempat tinggalnya, makanan mereka terdiri dari mamalia, burung, dan beberapa ikan. Mereka terbang dengan kecepatan 30 mph, mencapai kecepatan 100 mph saat menyelam mencari mangsa, dengan Elang Emas mencapai kecepatan setinggi 150 mph. Mereka adalah makhluk yang luar biasa, namun meskipun ukurannya besar, hanya sedikit dari kita yang memiliki kesempatan untuk melihatnya di alam liar.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028545/kenapa-burung-gereja-tidak-boleh-dipelihara-CVGpHnBIrL.jpg
Kenapa Burung Gereja Tidak Boleh Dipelihara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028533/jangan-dibuang-limbah-cangkang-telur-bisa-diolah-jadi-pupuk-organik-wFG6pR61ne.jpg
Jangan Dibuang! Limbah Cangkang Telur Bisa Diolah Jadi Pupuk Organik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/624/2950424/studi-otak-manusia-lebih-efisien-dan-unggul-dibandingkan-ai-ketika-belajar-ZFMwgg5JJE.jpeg
Studi: Otak Manusia Lebih Efisien dan Unggul Dibandingkan AI Ketika Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/624/2920112/fisikawan-punya-ide-nyeleneh-ingin-kirim-dna-ke-bulan-untuk-alien-RNmrn4Qj9D.jpg
Fisikawan Punya Ide Nyeleneh, Ingin Kirim DNA ke Bulan untuk Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/65/2918938/ahli-biologi-temukan-virus-vampir-cemari-tanah-dan-tanaman-lS3ycOTfUp.jfif
Ahli Biologi Temukan Virus Vampir Cemari Tanah dan Tanaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/624/2918240/peneliti-temukan-oksigen-mungkinkah-ada-kehidupan-di-planet-venus-7uDkdmGmTK.jpg
Peneliti Temukan Oksigen, Mungkinkah Ada Kehidupan di Planet Venus?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement