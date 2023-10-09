Alasan Kenapa Tak Boleh Pelihara Burung Elang

JAKARTA - Alasan kenapa tak boleh pelihara burung elang menarik untuk disimak. Elang merupakan salah satu jenis burung predator atau pemangsa. Ada serangkaian alasan mengapa burung elang tidak boleh dipelihara.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (10/10/2023), elang juga menjadi hewan yang dilarang karena ini adalah hewan pemangsa. Selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya juga termasuk burung pemangsa.

Laporan Pet Keen mengatakan elang adalah burung pemangsa berukuran besar. Mereka memiliki paruh bengkok yang dirancang untuk merobek daging, dan mereka adalah burung berotot yang lebih besar dari kebanyakan burung pemangsa lainnya, kecuali burung nasar.

Makanan Elang

Tergantung pada spesies elang dan tempat tinggalnya, makanan mereka terdiri dari mamalia, burung, dan beberapa ikan. Mereka terbang dengan kecepatan 30 mph, mencapai kecepatan 100 mph saat menyelam mencari mangsa, dengan Elang Emas mencapai kecepatan setinggi 150 mph. Mereka adalah makhluk yang luar biasa, namun meskipun ukurannya besar, hanya sedikit dari kita yang memiliki kesempatan untuk melihatnya di alam liar.

(Dani Jumadil Akhir)