Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Burung Gereja Ternyata Suka Selingkuh dan Poliandri, Ini Faktanya

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |06:56 WIB
Burung Gereja Ternyata Suka Selingkuh dan Poliandri, Ini Faktanya
Burung gereja ternyata suka selingkuh (Foto: All about Birds)
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah kamu melihat sekumpulan burung yang terbang di langit, atau hinggap di kabel tiang listrik? Burung tersebut adalah burung gereja.

Benarkah burung ini punya kebiasaan kawin unik?

Burung gereja merupakan sebutan dari nama latin Passer Domesticus. Dikutip dari berbagai sumber, Senin (9/10/2023), burung ini dari keluarga Passeridae dan memiliki tubuh yang kecil dan mungil. Burung ini juga termasuk burung liar yang sangat jinak dan tidak berbahaya. Sebab itu hidupnya sangat berdampingan dengan manusia.

Sangat mudah menentukan jenis jantan dan betina pada burung gereja. Kepala burung gereja betina biasanya cokelat kusam sedangan jantannya berwarna cokelat kemerah-merahan. Burung betina juga paruhnya berwarna kecoklatan berbeda dengan jantan yang hitam sepenuhnya.

Cara Menarik Lawan Jenis dan Kawin

Saat musim kawin tiba, burung gereja jantan biasanya akan berkicau dengan sangat lantang dari biasanya. Suara kicauan intensitasnya juga akan lebih sering. Hal ini terjadi untuk menarik burung betina.

Biasanya sarang dari burung jantan juga akan dipamerkan untuk menarik betina. Kemudian burung jantan akan berkicau sembari membuka sayapnya lebar-lebar.

Hal menarik, burung gereja betina dapat kawin dengan beberapa jantan dalam sehari. Burung betina dapat bertelur 5-6 telur dalam sekali mengandung. Telur-telur yang sudah mengenal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028545/kenapa-burung-gereja-tidak-boleh-dipelihara-CVGpHnBIrL.jpg
Kenapa Burung Gereja Tidak Boleh Dipelihara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028533/jangan-dibuang-limbah-cangkang-telur-bisa-diolah-jadi-pupuk-organik-wFG6pR61ne.jpg
Jangan Dibuang! Limbah Cangkang Telur Bisa Diolah Jadi Pupuk Organik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/624/2950424/studi-otak-manusia-lebih-efisien-dan-unggul-dibandingkan-ai-ketika-belajar-ZFMwgg5JJE.jpeg
Studi: Otak Manusia Lebih Efisien dan Unggul Dibandingkan AI Ketika Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/624/2920112/fisikawan-punya-ide-nyeleneh-ingin-kirim-dna-ke-bulan-untuk-alien-RNmrn4Qj9D.jpg
Fisikawan Punya Ide Nyeleneh, Ingin Kirim DNA ke Bulan untuk Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/65/2918938/ahli-biologi-temukan-virus-vampir-cemari-tanah-dan-tanaman-lS3ycOTfUp.jfif
Ahli Biologi Temukan Virus Vampir Cemari Tanah dan Tanaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/624/2918240/peneliti-temukan-oksigen-mungkinkah-ada-kehidupan-di-planet-venus-7uDkdmGmTK.jpg
Peneliti Temukan Oksigen, Mungkinkah Ada Kehidupan di Planet Venus?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement