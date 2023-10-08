Ini Penyebab Cokelat Sangat Berbahaya untuk Anjing

JAKARTA - Penyebab cokelat sangat berbahaya untuk anjing penting diketahui. Cokelat menjadi salah satu cemilan favorit banyak orang, namun ternyata memiliki kandungan yang berbahaya untuk hewan peliharaan kita seperti anjing.

Banyak dokter hewan juga menyarankan bahwa anjing peliharaan tidak boleh diberikan makanan manusia, karena terdapat kandungan berbahaya yang tidak dapat ditoleransi oleh anjing, salah satunya cokelat. Dilansir dari India Times, seorang wanita asal Inggris hampir kehilangan anjing peliharaan jenis Staffordshire Bull berumur 6 tahun yang mengalami keracunan setelah makan 6 bungkus cokelat natal. Beruntungnya anjing bernama Hugo ini berhasil diselamatkan melalui prosedur operasi.

Lalu apa penyebab cokelat sangat berbahaya untuk anjing?

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (8/10/2023), terdapat dua bahan utama pada cokelat yang berbahaya bagi kesehatan hewan yaitu methylxanthines yang memiliki kandungan theobromine dan kafein, yang dapat memicu peningkatan detak jantung dan merangsang sistem saraf. Hampir setiap jenis cokelat memiliki kandungan theobromine yang cukup tinggi mulai dari bubuk kakao, coklat isi, dark coklat, susu cokelat, bahkan coklat putih. Risiko negatif jika anjing tidak sengaja memakan coklat tergantung tingginya theobromine yang terkandung dalam cokelat.

Seperti dark cokelat dianggap sangat beracun bagi anjing karena memiliki kadar theobromine yang sangat tinggi yaitu mencapai 130-450 mg. Sedangkan cokelat putih memiliki kadar theobromine 0,25 mg. Artinya semakin rendah kadar theobromine pada coklat menimbulkan ancaman yang lebih rendah juga bagi anjing.

Ketahui juga beberapa tanda keracunan cokelat pada anjing

Gejala keracunan pada anjing dapat terjadi setelah 6-12 jam setelah anjing mengkonsumsinya, dimana gejala ini dapat berlangsung hingga 72 jam. Beberapa gejala keracunan coklat pada anjing ditandai dengan beberapa kondisi berikut:

Muntah

Diare

Gelisah

Tremor

Peningkatan jumlah Urine

Detak jantung tidak normal

Kejang-kejang

Kehausan

Dan jatuh dari posisi berdiri

Akibat paling parah adalah kematian pada anjing. Dan perlu diketahui bahwa theorobomine memakan waktu yang sangat lama untuk dapat dicerna oleh anjing, sehingga gejala keracunan dapat terjadi beberapa jam setelah anjing mengkonsumsi cokelat.

Jika anjing peliharaan kita tidak sengaja memakan cokelat, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan segera membawanya ke dokter hewan. Karena perlu diingat bahwa gejala keracunan baru akan muncul selang beberapa jam setelah anjing mengkonsumsi cokelat, sehingga jika dilakukan penanganan lebih cepat anjing dapat terselamatkan.

Biasanya jika sudah terlihat gejala keracunan maka dokter hewan akan melakukan dekontaminasi lambung, atau mengosongkan perut anjing dengan obat apomorphine. Kemudian dokter hewan akan memberikan arang aktif yang berbentuk bubuk, yang bertujuan untuk pengikat obat dan bahan kimia yang diberikan untuk anjing.

Namun jika penanganan seperti langkah diatas sudah terlewat, biasanya anjing akan diberikan obat yang dapat menghambat terjadinya gejala akibat keracunan theobromine, seperti diazepam untuk menangani kejang dan hipereksitabilitas, dan atropin untuk detak jantung yang rendah.

Dengan demikian cokelat sangatlah berbahaya bagi anjing peliharaan kita. Ada baiknya dari pada mengobati sebagai pemilik harus melakukan pencegahan agar anjing dapat terjauhi dari cokelat.