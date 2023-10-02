Siapakah Penemu Cokelat Pertama Kali?

JAKARTA - Siapakah penemu cokelat pertama kali? Cokelat, dengan segala varian bentuk dan rasa yang menggoda, telah menjadi salah satu makanan favorit di seluruh dunia. Mungkin saja ketika kita sedang menikmati sepotong cokelat yang nikmat, terbesit sebuah pertanyaan, siapakah penemu cokelat pertama kali?

Dalam artikel ini, kita akan menjelajah sejarah panjang coklat dan mengungkap kisah asal-usul penemuan cokelat dari masa lalu hingga menjadi ikon kuliner yang kita kenal hari ini. Siapa yang menemukan cokelat pertama kali?

Sejarah mencatat bahwa Mesoamerika kuno, kini dikenal sebagai Meksiko, menjadi pusat awal domestikasi coklat dan bangsa Mesoamerika adalah penemu cokelat pertama kali sejak 4.000 tahun lalu.

Pada masa peradaban itu, tanaman kakao, yang digunakan sebagaii bahan baku utama cokelat, digunakan sebagai ritual keagamaan dan persembahan kepada para dewa, serta ramuan untuk memulihkan kesehatan (terutama untuk pria yang kembali dari perang).

Selanjutnya, tanaman kakao diubah menjadi coklat oleh Suku Olmec (1500-400 SM), meskipun cokelat batangan kemudian baru ditemukan pada abad ke-19. Cokelat diperkirakan hanya dapat diminum oleh para kalangan elit penguasa dalam upacara tertentu.

Seiring perkembangan peradaban, cokelat dipuja sebagai minuman para dewa oleh bangsa Maya (600 SM). Banga ini menuangkan rebusan ini dari satu panci ke panci lainnya, menghasilkan minuman berbusa tebal yang dikenal sebagai xocolatl yang secara harfiah berarti air pahit.

Selain diolah sebagai minuman, biji kakao digunakan sebagai alat tukar oleh suku Aztec (1400 SM) dan kelompok Mesoamerika lainnya pada abad ke-15. Mereka menjadikan cokelat sebagai minuman nikmat, afrodisiak, dan bahkan untuk persediaan perang, karena percaya merupakan hadiah dari dewa pelindung Quetzalcoatl.

Kedatangan Cokelat di Eropa

Menurut legenda, Hernán Cortés, prajurit dan penjelajah Spanyol, membawa cokelat ke tanah kelahirannya di Spanyol pada tahun 1528. Ia diyakini menemukan cokelat saat melakukan ekspedisi ke benua Amerika, ketika menerima secangkir kakao dari kaisar Aztec.

Cortés kemudian memperkenalkan biji kakao kepada bangsa Spanyol ketika kembali. Meskipun masih disajikan sebagai minuman, cokelat Spanyol dicampur dengan gula dan madu untuk mempermanis rasa pahitnya.

Cokelat pun menjadi populer dan tersebar dengan cepat di kalangan orang kaya. Bahkan, minuman cokelat juga disukai oleh para biarawan Katolik untuk diminum dalam praktik keagamaan.

Hampir satu abad setelah Spanyol berhasil membawa dan menikmati cokelat, camilan ini akhirnya sampai ke negara tetangganya seperti Prancis ketika Raja Louis XIII menikahi Anne, Putri Raja Spanyol Philip III. Dalam perayaan pernikahan tersebut, Anne membawakan sampel cokelat ke istana kerajaan Prancis.

Mengikuti jejak Prancis, cokelat kemudian segera muncul di Inggris dan menyebar ke seluruh Eropa. Banyak sekali negara sepanjang garis khatulistiwa yang mendirikan perkebunan kakao mereka sendiri.