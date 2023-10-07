Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kenapa Pancasila Dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia? Ini Penjelasannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |09:26 WIB
Kenapa Pancasila Dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia? Ini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Mengulik alasan kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Sebagaimana informasi bahwa nama Pancasila diambil dari bahasa Sansekerta dengan gabungan kata “Panca” dan “Sila”.

Kata panca mengartikan lima, sementara sila dapat diartikan sebagai dasar. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka akan memaknai Pancasila sebagai lima dasar.

Lantas apa alasan kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Ternyata jawabannya adalah Pancasilan dibuat setelah Indonesia merdeka. Lantaran,

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang dimplementasikan dalam pembangunan nasional.

Ini juga mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dalam lingkungan pergaulan dunia.

