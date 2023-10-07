5 Kiat Orangtua Cegah Bullying, Ini Kata Psikolog

JAKARTA - Belakangan ini kasus perundungan yang menimpa anak-anak kian marak terjadi. Orangtua diminta untuk lebih dekat lagi dan mengenal anak mereka.

Orangtua pun seringkali dilanda kebingungan untuk menghadapi situasi ketika anaknya mengalami perundungan. Dikutip Minggu (8/10/2023), Psikolog Klinis Meity Arianty pun menjelaskan sikap yang harus dilakukan orangtua ketika mendapati anaknya mengalami perundungan. Bagaimana caranya?

Cara Mencegah Bullying

1.Bersikap bijaksana

Sikap bijaksana diperlukan guna memastikan orangtua tak salah langkah. Orang tua perlu mencari tahu kebenarannya dan tidak langsung percaya 100% dari cerita anak. Namun, orangtua tetap tetap harus mendengarkan dan mencoba memahami sambil berpikir apakah yang diceritakan anak benar atau tidak.

2.Menjadi pendengar yang baik

Orangtua harus mendengarkan anak dan berikan kenyamanan agar anak selalu merasa nyaman ketika mengungkapkan kejujuran bahwa dia telah diintimidasi oleh teman-temannya.

3.Beri apresiasi

Jangan lupa beri apesiasi atau pujian atas tindakan anak yang berani bicara agar anak tidak menyalahkan diri sendiri sehingga menganggap dirinya pantas ditindas.