Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Penampakan Jejak Kaki Manusia Berusia 21.500 Tahun Ditemukan di Gurun

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |08:49 WIB
Penampakan Jejak Kaki Manusia Berusia 21.500 Tahun Ditemukan di Gurun
Jejak kaki usia 21.500 ditemukan di gurun (Foto: National Park Service)
A
A
A

JAKARTA - Jejak kaki manusia ditemukan tersebar di tempat yang sekarang menjadi gurun New Mexico. Diperkirakan usia jejak kaki tersebut yakni 21.500 tahun.

Usia dari jejak kaki kuno di White Sands, New Mexico ini terungkap pada tahun 2021, yang menimbulkan banyak kekaguman dan lebih dari sedikit skeptisisme. Kini, sebuah tim yang terdiri dari beberapa ilmuwan yang sama telah melakukan penanggalan yang lebih teliti, dan membenarkan hasil kontroversial tersebut.

“Reaksi langsung dari beberapa kalangan komunitas arkeologi adalah keakuratan penanggalan kami tidak cukup untuk membuat klaim luar biasa bahwa manusia ada di Amerika Utara pada masa Maksimum Glasial Terakhir,” jelas ahli geologi Jeff Pigati dari US Geological Survey (USGS) yang ikut memimpin penelitian baru ini, dilansir dari Science Alert, Sabtu (7/10/2023).

“Tetapi metodologi yang kami targetkan dalam penelitian saat ini benar-benar membuahkan hasil," katanya. 

Penanggalan asli, yang menemukan bahwa jejak kaki tersebut berumur antara 21.000 dan 23.000 tahun yang lalu, didasarkan pada penanggalan radiokarbon dari benih tanaman air bernama Ruppia cirrhosa – spiral ditchgrass – yang ditemukan tertanam dalam jejak fosil tersebut. Radiokarbon adalah bentuk radioaktif dari karbon, atau C-14, yang terbentuk di atmosfer bumi ketika sinar kosmik bertabrakan dengan nitrogen. 

 BACA JUGA:

Bumi terus-menerus diguyur hujan ringan oleh C-14, yang diserap tanaman dan hewan selama mereka hidup. Karena C-14 terurai menjadi karbon stabil pada laju yang diketahui, para ilmuwan dapat melihat rasio C-14 terhadap karbon stabil dalam suatu sampel dan menentukan umur sampel tersebut.

Temuan tim pada tahun 2021 dipertanyakan karena sifat tanaman yang akuatik yang menjadi dasar temuan mereka. Air dapat menjadi reservoir karbon, yang berarti tanaman dapat mengambil karbon terlarut dari air yang usianya lebih tua dibandingkan dengan karbon yang jatuh dari langit selama hidupnya, sehingga memberikan kesan bahwa bahan tanaman yang berumur jauh lebih tua dari usia sebenarnya.

Bahkan ketika hasil tersebut dipublikasikan, para peneliti sudah menindaklanjuti cara penanggalan lain untuk memastikan temuan mereka.

“Kami yakin dengan usia asli kami, serta bukti geologis, hidrologi, dan stratigrafi yang kuat, namun kami tahu bahwa pengendalian kronologis independen sangat penting,” kata ahli geologi Kathleen Springer dari USGS, yang ikut memimpin penelitian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028545/kenapa-burung-gereja-tidak-boleh-dipelihara-CVGpHnBIrL.jpg
Kenapa Burung Gereja Tidak Boleh Dipelihara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028533/jangan-dibuang-limbah-cangkang-telur-bisa-diolah-jadi-pupuk-organik-wFG6pR61ne.jpg
Jangan Dibuang! Limbah Cangkang Telur Bisa Diolah Jadi Pupuk Organik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/624/2950424/studi-otak-manusia-lebih-efisien-dan-unggul-dibandingkan-ai-ketika-belajar-ZFMwgg5JJE.jpeg
Studi: Otak Manusia Lebih Efisien dan Unggul Dibandingkan AI Ketika Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/624/2920112/fisikawan-punya-ide-nyeleneh-ingin-kirim-dna-ke-bulan-untuk-alien-RNmrn4Qj9D.jpg
Fisikawan Punya Ide Nyeleneh, Ingin Kirim DNA ke Bulan untuk Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/65/2918938/ahli-biologi-temukan-virus-vampir-cemari-tanah-dan-tanaman-lS3ycOTfUp.jfif
Ahli Biologi Temukan Virus Vampir Cemari Tanah dan Tanaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/624/2918240/peneliti-temukan-oksigen-mungkinkah-ada-kehidupan-di-planet-venus-7uDkdmGmTK.jpg
Peneliti Temukan Oksigen, Mungkinkah Ada Kehidupan di Planet Venus?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement