Penampakan Jejak Kaki Manusia Berusia 21.500 Tahun Ditemukan di Gurun

JAKARTA - Jejak kaki manusia ditemukan tersebar di tempat yang sekarang menjadi gurun New Mexico. Diperkirakan usia jejak kaki tersebut yakni 21.500 tahun.

Usia dari jejak kaki kuno di White Sands, New Mexico ini terungkap pada tahun 2021, yang menimbulkan banyak kekaguman dan lebih dari sedikit skeptisisme. Kini, sebuah tim yang terdiri dari beberapa ilmuwan yang sama telah melakukan penanggalan yang lebih teliti, dan membenarkan hasil kontroversial tersebut.

“Reaksi langsung dari beberapa kalangan komunitas arkeologi adalah keakuratan penanggalan kami tidak cukup untuk membuat klaim luar biasa bahwa manusia ada di Amerika Utara pada masa Maksimum Glasial Terakhir,” jelas ahli geologi Jeff Pigati dari US Geological Survey (USGS) yang ikut memimpin penelitian baru ini, dilansir dari Science Alert, Sabtu (7/10/2023).

“Tetapi metodologi yang kami targetkan dalam penelitian saat ini benar-benar membuahkan hasil," katanya.

Penanggalan asli, yang menemukan bahwa jejak kaki tersebut berumur antara 21.000 dan 23.000 tahun yang lalu, didasarkan pada penanggalan radiokarbon dari benih tanaman air bernama Ruppia cirrhosa – spiral ditchgrass – yang ditemukan tertanam dalam jejak fosil tersebut. Radiokarbon adalah bentuk radioaktif dari karbon, atau C-14, yang terbentuk di atmosfer bumi ketika sinar kosmik bertabrakan dengan nitrogen.

BACA JUGA:

Bumi terus-menerus diguyur hujan ringan oleh C-14, yang diserap tanaman dan hewan selama mereka hidup. Karena C-14 terurai menjadi karbon stabil pada laju yang diketahui, para ilmuwan dapat melihat rasio C-14 terhadap karbon stabil dalam suatu sampel dan menentukan umur sampel tersebut.

Temuan tim pada tahun 2021 dipertanyakan karena sifat tanaman yang akuatik yang menjadi dasar temuan mereka. Air dapat menjadi reservoir karbon, yang berarti tanaman dapat mengambil karbon terlarut dari air yang usianya lebih tua dibandingkan dengan karbon yang jatuh dari langit selama hidupnya, sehingga memberikan kesan bahwa bahan tanaman yang berumur jauh lebih tua dari usia sebenarnya.

Bahkan ketika hasil tersebut dipublikasikan, para peneliti sudah menindaklanjuti cara penanggalan lain untuk memastikan temuan mereka.

“Kami yakin dengan usia asli kami, serta bukti geologis, hidrologi, dan stratigrafi yang kuat, namun kami tahu bahwa pengendalian kronologis independen sangat penting,” kata ahli geologi Kathleen Springer dari USGS, yang ikut memimpin penelitian.