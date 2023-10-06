Peneliti Ciptakan Kulit Buatan, Solusi Bekas Luka Bakar

JAKARTA - Peneliti menciptakan terobosan untuk menciptakan kulit buatan. Caranya dengan menggunakan printer 3D. Terobosan ini dapat membantu orang pulih sepenuhnya dari luka bakar yang serius.

Dibandingkan kulit buatan yang dibuat dengan teknologi lainnya, kulit bioprinting digadang-gadang memiliki karakteristik yang mirip dengan kulit asli. Sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan luka dari sebelumnya.

Melansir dari Gizmodo, Jumat (6/10/2023), dalam percobaan dengan tikus dan babi, para peneliti menemukan kulit ciptaan mereka jauh lebih memuaskan, dengan jaringan parut yang lebih sedikit dari biasanya. Hasilnya pun berbeda dengan cangkok kulit yang memindahkan kulit yang tidak rusak dari tempat lain ke lokasi cedera, yang mana dengan metode ini biasanya tampilan alami kulit asli dengan cangkokan akan berbeda.

Para peneliti di Wake Forest Institute for Regenerative Medicine percaya bahwa mereka mungkin dapat menggunakan teknik pencetakan 3D untuk menciptakan struktur mirip jaringan yang lebih natural. Dijelaskan, bioprinting menggunakan kombinasi sel hidup, nutrisi, dan bahan biologis lainnya untuk mereplikasi jaringan. Dalam hal ini, tim mampu membuat kulit bioprint menggunakan keenam jenis sel kulit utama.

Ini dicampur dengan hidrogel khusus yang bertindak sebagai bio-tinta. Campuran yang dihasilkan tampak menyerupai kulit manusia dengan ketebalan penuh, lengkap dengan ketiga lapisan kulit yang kompleks. Melalui percobaan pada hewan, kulit yang dicetak secara bioprint berhasil mendorong pertumbuhan cepat pembuluh darah baru dan jaringan yang tampak lebih sehat dibandingkan dengan metode cangkok kulit.

“Penyembuhan kulit yang komprehensif adalah tantangan klinis yang signifikan, mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, dengan pilihan yang terbatas,” kata Anthony Atala, direktur Wake Forest Institute for Regenerative Medicine.