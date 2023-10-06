Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Riwayat Pendidikan Marshella Aprilia Mantan Pratama Arhan

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |14:26 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Marshella Aprilia Mantan Pratama Arhan
Riwayat pendidikan Marshella Aprilia Mantan Pratama Arhan (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Riwayat pendidikan Marshella Aprilia mantan Pratama Arhan menarik diketahui. Marshella Aprilia menjadi sorotan banyak publik karena masa lalunya yang pernah menjalin hubungan dengan pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan. Seperti apa sih sosok mantan kekasih Pratama Arhan itu?

Sebelum pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsa, pemain bola dengan nomor punggung 12 itu menjalin hubungan selama 3 tahun dengan Marshella Aprilia. Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (6/10/2023), Marshella Aprilia dan Pratama Arhan sudah menjalani hubungan sejak tahun 2021, saat keduanya masih sama-sama merintis karier.

Marshella Aprilia atau yang akrab disapa dengan Shella ini merupakan seorang selebgram yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Pengikut akun Instagram Shella mencapai 238 ribu orang. Shella juga seorang penyanyi berbakat dan dikenal memiliki sebuah perusahaan bernama Vibes Management.

 BACA JUGA:

Riwayat Pendidikan

Shella dan Pratama Arhan sudah saling mengenal satu sama lain. Mereka sendiri merupakan teman sekolah sejak masa SMA di Semarang.

Halaman:
1 2
